2018-12-10T15:32:41+03:00
Звезды

Нижегородская «училка» прошлась по Ксении Собчак, Азизе и Ляйсан Утяшевой

Она нашла ошибки в выступлениях известных спортсменов, певцов и телеведущих [видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородская «училка» прошлась по Ксении Собчак, Азизе и Ляйсан Утяшевой.Нижегородская «училка» прошлась по Ксении Собчак, Азизе и Ляйсан Утяшевой.Фото: YouTube
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Очередной выпуск Youtube-канала «Училка vs ТВ» нижегородка Татьяна Гартман посвятила завсегдатаям телевизионных ток-шоу. На этот раз под раздачу попали Ксения Собчак, Азиза, Ляйсан Утяшева и другие звезды российского шоу-бизнеса.

- Сегодняшний выпуск будет посвящен певцам, ученым, спортсменам, то есть тем людям, которые часто появляются на телеэкране, а значит, должны хорошо говорить, - объяснила Татьяна Гарман. – И первой ласточкой стала Азиза.

В своем выступлении певица попалась на сладеньком – перепутала ударение в многострадальном слове «торты».

- И вот пришел ко мне Сашка с половиной тортА! - вспоминала Азиза давний случай в эфире ток-шоу.

- Ну как же так? Это ошибка на уровне «звОнит». В слове торт ударение по всех падежах на «о». Радует одно, что в этой ситуации Азизе было вкусно.

А вот известной спортсменке Ляйсан Утяшевой не повезло с другим словом – апогей.

- Это был «эпогей» моего огня эмоций, которые у меня связаны со спортом, - рассказывала спортсменка.

- У спортсменки получилось нечто среднее между «эпогей» и «ипогей». Хотя правильно, конечно, «апогей», - разъяснила Татьяна Гартман.

Впрочем, куда более впечатляющим оказался диалог известной телеведущей Ксении Собчак и рэпера Басты.

- Ты скучаешь за вниманием зрителей? –поинтересовался Баста у светской львицы.

- Нет, я не скучаю за вниманием, - отрезала та.

- Здесь вспоминаются цитаты из одесских рассказов Бабеля: «Что сказать тете Ханне за облаву? Скажи, Беня знает за облаву». Но Ксения и Василий все-таки не в Одессе. Поэтому им лучше скучать «по» или «о», но не «за».

Кстати, по словам самой нижегородской «училки», сама она очень любит авторские неологизмы – слова, которые люди сами придумывают в нестандартных ситуациях.

- Однажды моя соседка тетя Маша вышла поискать своего мужа Петра Сергеевича, - вспоминает Татьяна Гартман. - Она долго бродила по двору и наконец-то его увидела. Он стоял около какого-то подъезда и громко пел для пенсионерок, сидящих на лавочке. И тогда она сказала свою гениальную фразу: «Быстро домой, а то ишь, как раскобзонился».

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"Училка vs ТВ": О ТОРТАХ, ГРЕНКАХ И АЭРОПОРТАХ!.В этом выпуске разбираем ошибки певицы Азизы, спортсменки и телеведущей Ляйсан Утяшевой, продюсера Иосифа Пригожина, астронома Михаила Бородачева, певца Василия Басты и ведущей Ксении Собчак.

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