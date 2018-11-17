2018-11-17T21:03:18+03:00
Звезды

Наталья Водянова свозила свою 89-летнюю бабушку в парижский Диснейленд

В парке развлечений "бабуничка" примерила образ Минни Маус
Анастасия НАЗАРОВА
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В Париже бабушка Водяновой отметила свое 89-летие.В Париже бабушка Водяновой отметила свое 89-летие.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель Наталья Водянова вывезла семью в парижский Диснейленд. Вместе с детьми Водяновой в сказку окунулась и ее 89-летняя бабушка Лариса Гавриловна.

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Lunch time with new friends @disneylandparis #mickey90
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На одном из видео, выложенных Натальей в Инстаграме, видно, как знаменитая внучка надевает на "бабуничку" (так нижегородская Золушка называет Ларису Гавриловну) ободок в виде огромных мышиных ушек.

- Моя бабушка выглядит лучше, чем Минни, - написала топ-модель.

"Моя бабушка выглядит лучше, чем Минни" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Моя бабушка выглядит лучше, чем Минни"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже Наталья поделилась с подписчиками видео, где она вместе с любимой бабушкой катается на водном аттракционе под новогоднюю песню Jingle Bells. Обе радостные и счастливые.

Лариса Гавриловна с внучкой и правнуками в Диснейленде Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Гавриловна с внучкой и правнуками в ДиснейлендеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, родственница знаменитой нижегородки прилетела в Париж на празднование своего дня рождения. "Комсомолка" писала, что Водянова лично встретила "бабуничку" в аэропорту, и уже по пути домой вся семья буквально завалила именинницу подарками. Младшая сестра Натальи Кристина Кусакина вручила бабушке бусы, привезенные из Италии, еще одни бусы, сделанные своими руками, презентовал двухлетний Роман.

- Семейное застолье с бабуней во главе. Ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! - написала Наталья на своей странице в Инстаграме.

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Who wore it best?
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