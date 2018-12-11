2018-12-12T09:48:59+03:00
Звезды

«Подальше от революционного Парижа»: Наталья Водянова сбежала в Индию

Беспорядки в столице Франции продолжаются четвертую неделю
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments60
Много лет нижегородка Наталья Водянова живет в Париже.Много лет нижегородка Наталья Водянова живет в Париже.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В неспокойное для Парижа время супермодель Наталья Водянова, которая живет в столице Франции много лет, отправилась в Индию. В своем микроблоге Instagram знаменитость написала:

«In one of my favourite countries this week. Who loves India as much as I do?» (На этой неделе я в одной из моих любимых стран. Кто любит Индию так же, как я? - Прим. ред.).

natasupernovanatasupernova
Я снова в Индии. Глаза воссоединяются с душой. Платье дополняет соломенная шляпка. За что именно вы любите Индию?
10266 отметок «Нравится»121 комментариевInstagram

В комментариях подписчики поинтересовались, действительно ли в Париже сейчас неспокойно. Звезда ответила, как есть.

- Да, тревожно, - написала Наталья.

- Подальше от революционного Парижа! - добавил пользователь rozakoff.

Тем временем другую звезду - американскую актрису Уму Турман - протесты в Париже не пугают. В своем Instagram артистка выложила фото на фоне протестующих «желтых жилетов» (граждан, которые недовольны повышение налогов и цен на бензин).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Причем акции с самого начала сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. В частности, 8 декабря в ходе протестов пострадали не менее 30 человек, и еще свыше 700 были задержаны полицией.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Михаил Манухин написал заявление о сложении полномочий депутата Заксобрания
В Нижегородской области изменились правила рыболовства
Глеб Никитин вручил нижегородцам государственные и региональные награды
Глеб Никитин внес кандидатуру Павла Солодкого на должность уполномоченного по правам предпринимателей
Особый противопожарный режим будет действовать в Нижегородской области с 20 декабря
Благоустроенный сквер в Перевозе станет центром новогодних празднований
«Кубок равных возможностей» реализован в Нижегородской области в 2018 году
Жители Нижнего Новгорода отправили почти тысячу заявок в ИС «Антиснег»
Нижегородец пытался зарезать гостя, отказавшегося подарить ему кроссовки
Пьяница с ножом угрожал жене и полицейским в Заволжье
Алексей Гойхман досрочно сложит полномочия депутата городской думы
Еще 50 новых автобусов прибыли в Нижний Новгород
17 нижегородских предприятий получат 73 миллиона рублей на реализацию инвестпроектов
Нижегородское «Торпедо» сразится с челябинским «Трактором» 19 декабря
Нижегородская область получит более миллиарда рублей на строительство двух трасс
В Выксе открылся центр помощи семьям с детьми с ограниченными возможностями
Два человека погибли на пожарах из-за курения 18 декабря
Четыре человека пострадали при столкновении машин в Дзержинске
БК «НН» разгромил чемпиона Польши со счетом 86:62
Медицинская амбулатория отремонтирована по инициативе жителей Дзержинска
Сотрудники МЧС проверили театр «Вера» на пожарную безопасность
Нижегородец завоевал золотую, серебряную и бронзовую медали на Чемпионате мира по плаванию