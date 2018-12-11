2018-12-11T16:37:44+03:00
Звезды

«Подальше от революционного Парижа»: Наталья Водянова сбежала в Индию

Беспорядки в столице Франции продолжаются четвертую неделю
Анастасия НАЗАРОВА
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Много лет нижегородка Наталья Водянова живет в Париже.Много лет нижегородка Наталья Водянова живет в Париже.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В неспокойное для Парижа время супермодель Наталья Водянова, которая живет в столице Франции много лет, отправилась в Индию. В своем микроблоге Instagram знаменитость написала:

«In one of my favourite countries this week. Who loves India as much as I do?» (На этой неделе я в одной из моих любимых стран. Кто любит Индию так же, как я? - Прим. ред.).

natasupernovanatasupernova
Я снова в Индии. Глаза воссоединяются с душой. Платье дополняет соломенная шляпка. За что именно вы любите Индию?
10266 отметок «Нравится»121 комментариевInstagram

В комментариях подписчики поинтересовались, действительно ли в Париже сейчас неспокойно. Звезда ответила, как есть.

- Да, тревожно, - написала Наталья.

- Подальше от революционного Парижа! - добавил пользователь rozakoff.

Тем временем другую звезду - американскую актрису Уму Турман - протесты в Париже не пугают. В своем Instagram артистка выложила фото на фоне протестующих «желтых жилетов» (граждан, которые недовольны повышение налогов и цен на бензин).

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, акции «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября. Причем акции с самого начала сопровождаются массовыми беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией. В частности, 8 декабря в ходе протестов пострадали не менее 30 человек, и еще свыше 700 были задержаны полицией.

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