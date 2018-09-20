2018-09-20T19:59:31+03:00
Общество

Наталья Водянова разрыдалась на открытии инклюзивного парка в Нижнем Новгороде

Супермодель дала волю чувствам, когда речь зашла о ее детстве [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Расчувствовавшуюся дочь успокаивала мама Лариса КусакинаРасчувствовавшуюся дочь успокаивала мама Лариса КусакинаФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Стоило нижегородской Золушке Наталье Водяновой появиться в парке, ее сразу облепила детвора. Одни протискивались сквозь толпу, чтобы получить долгожданный автограф, другие - чтобы сделать памятное фото со знаменитостью мирового масштаба. Наталье надо отдать должное - она не отказывала никому, хотя на запланированное мероприятие приехала с опозданием, и пресса, мягко говоря, ее заждалась. Раздав автографы и утерев слезы счастья, знаменитость проследовала на сцену.

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Инклюзивный парк в Автозаводском районе работает на территории парка 777-летия Нижнего Новгорода с 2006 года. Тогда, двенадцать лет назад, вместе с Натальей на открытии присутствовал ее четырехлетний сын Лукас, который одним из первых протестировал новый объект и вынес вердикт: «Годится!»

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Помню, как в ноябре 2006 года я стояла на такой же сцене и прыгала от счастья. Для меня этот парк очень много значит, - призналась Наталья. - Помню, как сказала, что хочу построить 500 таких парков. И с этой амбициозной целью мы неплохо справляемся. Уже построено почти 200 инклюзивных парков и площадок по всей России.

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Обновленный инклюзивный игровой парк с мультифункциональным спортивным полем может принимать до 250 тысяч посетителей в год. Он занимает 4 567 квадратных метров и включает в себя просторные игровые и спортивные зоны, подходящие для всех желающих, в том числе детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, а также скейт-парк с профессиональными рампами. Задача проекта – дать возможность детям и подросткам с особенностями развития играть и заниматься спортом вместе с их здоровыми сверстниками.

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Для нас инклюзия - это не просто какие-то объекты, включенные в парки. В первую очередь - это миссия! Почему я стала этим заниматься? Да потому что сама это прошла, и знаю, что один из 68 детей рождается с аутизмом. Поэтому когда вы видите ребенка, который кажется вам невоспитанным, относитесь к этому с пониманием и уважением, - призвала Наталья.

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Сама Водянова воспитывалась в семье, где был особенный ребенок - ее сестра Оксана. Сейчас ей 30 лет. И она, по словам супермодели, взрослая девушка с характером. Знает, кого любит, что ей нравится и кто ей не мил. Правда, выражает это не привычным окружающим способом.

- Мы умеем это упаковывать в себе, а потом разряжаемся, как можем: выпиваем бокал вина, идем за покупками. У Оксаны все иначе, - поделилась знаменитость.

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Расти в семье с особенной Оксаной было непросто. Соседи всегда пристально разглядывали сестер, а друзья относились снисходительно. Наталья долго не могла подобрать правильное слово, чтобы описать то, как вели себя с ней ее сверстники.

- Они относились так: «Хотим - возьмем тебя в игру, если нам хорошо и весело. А захочется кого-то обидеть - будешь первой». Поэтому очень хочется попросить вас быть добрее и не судить людей по тому, как они выглядят и по тому, как вам кажется, вы о них думаете, - обратилась Водянова к горожанам.

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

А еще модель настаивает: вопросы о состоянии здоровья ребенка можно и нужно задавать правильно. Без наезда, по-доброму. Ведь воспитывать ребенка с особенностями - большой труд!

- Я смотрела на свою маму, когда росла… Я не могла ни на что жаловаться! Да и сейчас мне не на что жаловаться. Хотя вы можете спросить: «А на что тебе, Наталья Водянова, жаловаться?» Путь у всех свой, - расплакалась Наталья и бросилась в объятия матери Ларисы Кусакиной, пришедшей поддержать дочку.

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Наталья Водянова приехала на открытие обновленного инклюзивного парка в Нижнем НовгородеФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Напомним, в мае 2017 года модель проводила в Нижнем Новгороде день открытых дверей для друзей фонда «Обнаженные сердца». Во время поездки знаменитость прогулялась по нижегородскому кремлю и сфотографировала вид на строящийся тогда стадион на Стрелке.

В 2016 году Водянова привезла на малую родину Яну Рудковскую и Ульяну Сергеенко. Знаменитости посетили школу и детский садик, которые курирует фонд «Обнаженные сердца».

А годом ранее супермодель устроила пробег по набережной в Нижнем Новгороде, но перед этим встретилась с обидчиком своей сестры Оксаны. Напомним, что сестру с ДЦП выгнали из кафе в Автозаводском районе.

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