2018-12-05T10:48:33+03:00
Звезды

«Как истинные парижанки»: Наталья Водянова сфотографировалась с «бабунечкой» на фоне Эйфелевой башни

Поклонники завалили супермодель восторженными комментариями
Анастасия НАЗАРОВА
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Супермодель вместе с бабушкой на фоне Эйфелевой башни.Супермодель вместе с бабушкой на фоне Эйфелевой башни.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У 89-летней бабушки Натальи Водяновы продолжаются парижские каникулы. «Комсомолка» писала, что Лариса Гавриловна приехала во Францию на празднование своего дня рождения, а после вместе с именитой внучкой отправилась в Диснейленд. Это было в середине ноябре, а 4 декабря Водянова поделилась с поклонниками новой совместной фотографией с любимой родственницей.

natasupernovanatasupernova
I Babunichka
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- I love babunechka («Я люблю бабунечку». - Прим. ред.), - написала звезда в своем Инстаграме.

На снимке, сделанном на фоне Эйфелевой башни, стильно одетая модель нежно обнимает «бабунечку», которая, надо сказать, та еще модница и выглядит моложе своих лет. Впрочем это заметили и подписчики Натальи.

Супермодель вместе с бабушкой на фоне Эйфелевой башни. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Супермодель вместе с бабушкой на фоне Эйфелевой башни.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вы обе как истинные парижанки, - прокомментировала luiza.bern.

- Какие у вашей «бабунечки» красивые руки. И какая вы счастливая, что она так долго с вами в этой жизни, - добавил пользователь Il_volo_e_normale.

- Ваша бабушка богиня! Не меньше, - считает pisareva 9453.

- Какая она у вас красивая и элегантная, - отметила chulpan_nuriahmetova.

Наталья Водянова со своей бабушкой в парижском Диснейленде. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Наталья Водянова со своей бабушкой в парижском Диснейленде.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пара комплементов досталась и самой Наталье Водяновой. Многие поблагодарили знаменитость за ее теплое отношение к бабушке и за то, что показывает ей мир.

- Золотая внучка! - заключила katasonovairina.

Лариса Гавриловна в кругу семьи отмечает свое 89-летие. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Гавриловна в кругу семьи отмечает свое 89-летие.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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