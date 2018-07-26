Наталья Водянова стала беднее на 300 тысяч долларов
В 2018 году популярность нижегородской супермодели Натальи Водяновой пошла на спад. В 2017 году модель занимала 25 строчку в рейтинге «Forbs» среди самых богатых знаменитостей — в 2018 году Водянова спустилась на 34 место.
Кошелек Водяновой в 2018 году похудел на 300 000 долларов — в прошлый год Наталья заработала 2,3 миллиона долларов.
СМИ так же стали меньше упоминать модель в своих публикациях. Если в 2017 году журналисты написали про Наталью 1817 раз, то в этом на порядок меньше — 1398.
Гуглить информацию про известную нижегородку также стали меньше почти на 100 000 запросов.
Кажется, «калинка» в честь чемпионата мира по футболу и откровенные фотографии в инстаграме не прибавили популярности знаменитой супермодели.
Напомним, Наталья Водянова обещала станцевать «калинку», если Россия победит Испанию на матче чемпионата мира и пожертвовать 1 миллион рублей на развитие футбола в России.
Модель сдержала обещание перед финальным матчем.