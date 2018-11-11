2018-11-11T19:53:56+03:00
Звезды

Наталья Водянова с семьей отпраздновала 89-летие бабушки

День рождения пожилой дамы отметили в Париже
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Наталья Водянова с семьей отпраздновала 89-летие бабушкиНаталья Водянова с семьей отпраздновала 89-летие бабушкиФото: СОЦСЕТИ
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Супермодель Наталья Водянова поделилась в Instagram фотографиями с празднования дня рождения ее любимой бабушки Ларисы Гавриловны – Бабунички, как называет ее знаменитая внучка. Ларисе Гавриловне исполнилось 89 лет, но, несмотря на почтенный возраст, пожилая дама не поленилась приехать в честь праздника в Париж.

Наталья Водянова лично встретила бабушку в аэропорту, и уже по пути домой вся семья буквально завалила именинницу подарками. Младшая сестра Натальи Кристина Кусакина вручила бабушке бусы, привезенные из Италии, еще одни бусы своими руками сделал двухлетний Роман. А четырехлетний Максим подарил бабушке сложенный из бумаги цветочек.

Наталья Водянова с семьей отпраздновала 89-летие бабушки Фото: СОЦСЕТИ

Наталья Водянова с семьей отпраздновала 89-летие бабушкиФото: СОЦСЕТИ

- Семейное застолье с Бабуней во главе – ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! С твоим 89-м днем рождения, моя дорогая Бабуничка! – написала Наталья Водянова на своей странице в Instagram, прикрепив семейное фото с торжества.

Фанаты «нижегородской Золушки» в комментариях единодушно присоединились к поздравлениям.

- Какое же счастье быть рядом с бабушкой! Долгих счастливых лет жизни ей в здравии и без огорчений! – пожелала одна из подписчиц супермодели.

natasupernovanatasupernova
The best gift for this family is clearly an incredible meal and many many many Russian style toasts
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