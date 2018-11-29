Директор фирмы «Галерия Вип-Тур» арестована после гибели 10-летнего мальчика на турбазе в Городецком районе

Директора ООО «Галерея Вип-Тур», организовавшего тур для детей, в ходе которого на пожаре погиб 10-летний мальчик, арестовали. Взятие под стражу состоялось 29 ноября, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Взрослые оказались не готовы к эвакуации во время пожара.Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Ранее «Комсомолка» писала, что трагедия произошла в ночь на 2 ноября. На место тут же выехали спасатели, но локализовать пожар на площади 180 квадратных метров удалось только в 5:47, а в 7:49 было ликвидировано открытое горение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в феврале 2013 года 41-летняя обвиняемая зарегистрировала ООО «Галерея Вип-Тур» - фирму, которая занимается деятельностью туристических агентств и операторов. Дополнительно она осуществляет деятельность по дополнительному образованию.

В сентябре 2018 года предприниматель решила организовать выезд детей в гостиницу ForREST Green в поселке Волжское лесничество Городецкого района с целью организации отдыха и досуга школьников.

- После утверждения проекта для организации отдыха подростков, обвиняемая заключила договор аренды коттеджа, расположенного в Городецком районе, - уточняет пресс-служба СУ СКР по региону.

Из 14 детей выбраться из полыхающего дома удалось лишь 13.Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Группа из 14 детей прибыла на место 28 октября. При этом, как отмечают следователи, у сопровождающих не было ни знаний, ни специальных навыков действия в чрезвычайных ситуациях, в том числе по эвакуации детей при пожаре.

А эвакуация понадобилась, когда загорелось помещение гостиницы. В итоге один ребенок - 10-летний Кирилл Гергель - погиб.

Сейчас Светлана Вахтель обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые по неосторожности повлекли смерть человека.

При этом 13 ноября обвиняемая на своей странице в Фейсбуке выложила пост, в котором прокомментировала случившееся на базе отдыха.

- Я не буду обвинять, оправдывать, лить воду, мешать следствию, давить, выражать пустые эмоции, задевать хоть какие-то чувства родителей погибшего, бередить воспоминания детей и пострадавших, - написала Светлана.

В момент трагедии она находилась за границей, но, по ее словам, узнав о пожаре, тут же прилетела в Нижний Новгород.

- Я верю, что причина случившегося будет точно установлена. Прошу подумать о пострадавших, сохранить деликатность и эмоции до выяснения ситуации. Это личная глубокая трагедия многих, а не повод для самовыражения, - призвала директор «Галереи Вип-Тур».

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