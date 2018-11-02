2018-11-02T09:44:49+03:00
Происшествия

11-летний мальчик пропал без вести в жутком пожаре на базе отдыха под Городцом

Еще 13 детей эвакуировано из горящего здания [фото, видео]
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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11-летний мальчик пропал без вести в жутком пожаре на базе отдыха под Городцом11-летний мальчик пропал без вести в жутком пожаре на базе отдыха под ГородцомФото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»
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Страшный пожар произошел в ночь на 2 ноября 2018 года в Городецком районе Нижегородской области. На базе отдыха ForREST Green в деревне Соболиха сгорел корпус для отдыхающих. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

11-летний мальчик пропал без вести в жутком пожаре на базе отдыха под Городцом Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

11-летний мальчик пропал без вести в жутком пожаре на базе отдыха под ГородцомФото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Согласно информации, сообщение о загорании поступило в ЦУКС в 04:25. На место выехали 32 спасателя и 12 единиц техники, однако огонь удалось победить далеко не сразу. Лишь в 05:47 пожар был локализован на площади 180 квадратных метров, а в 07:49 было ликвидировано открытое горение.

11-летний мальчик пропал без вести в жутком пожаре на базе отдыха под Городцом Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

11-летний мальчик пропал без вести в жутком пожаре на базе отдыха под ГородцомФото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

- До приезда пожарных из здания было эвакуировано 32 человека, в том числе 13 детей. Еще одного ребенка – 11-летнего мальчика – пока не могут найти, - сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» очевидец с места событий.

11-летний мальчик пропал без вести в жутком пожаре на базе отдыха под Городцом Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

11-летний мальчик пропал без вести в жутком пожаре на базе отдыха под ГородцомФото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

- В настоящее время эвакуированные дети размещены на соседней турбазе. Родители оповещены, забирают детей. Работы по разбору завалов продолжаются, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар на базе отдыха под Городцом.

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