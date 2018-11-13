«Шанса выбраться не было»: Нижегородка поделилась подробностями страшного пожара, на котором погиб 11-летний мальчик

Нижегородский журналист Юлия Скугаревская впервые поделилась с общественностью воспоминаниями о пожаре на базе отдыха ForREST Green в Городецком районе, в результате которого погиб 11-летний мальчик.

На своей странице в Фейсбуке женщина написала: «Пока идет следствие, изложить больше того, что я рассказала в первый же день в следственном комитете, не имею права».

Очевидцы происшествия до последнего надеялись, что мальчик просто испугался, убежал в лес.Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

С ее слов, она приехала в лагерь в качестве приглашенного тренера. Причем за свои услуги не получала денег, зато у нее была возможность бесплатно проживать в лагере вместе с сыном: она поселилась на третьем этаже, ребенок вместе с другими ребятами - на втором.

- Когда я ночью услышала приглушенные крики, то проснулась не сразу. В комнате было много дыма. Настолько много, что я просто схватила штаны и майку и выскочила в холл. Ничего из вещей больше я не взяла и уже даже не думала ни о чем, кроме того, чтобы выскочить из комнаты, - уверяет Скугаревская.

К тому времени в холле стоял плотный дым. Такой, что дышать было невозможно, а устоять на ногах почти нереально. Женщина скатилась по лестнице на второй этаж, кинулась в комнату мальчиков: оттуда сначала выбежал один мальчик, потом - ее сын.

- После детей я выскочила на первый этаж, на улицу и только там, на веранде, увидев детей, натянула штаны и майку. Куратор группы и дети, которые вышли из дома раньше, были одеты. Вещи, которые потом оказались на мне и некоторых детях, нам подали люди, отдыхающие в соседнем коттедже, - продолжила свой рассказ нижегородка.

Из здания были эвакуированы 32 человека, 13 из которых - дети.Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Детей на улице было одиннадцать. Еще трое, по всей видимости, оставались в горящем доме. Куратор хотела броситься в огонь, но ее удержали. И вот на балконе третьего этажа появился один мальчик (его удалось спасти). Следом показался еще один - на балконе второго этажа. Третий оставался в огне.

- Для меня понятно одно: выбраться с третьего этажа через холл по лестнице после меня не было никакого шанса. Со слов детей, я узнала, что маленький мальчик спал в комнате за перегородкой, без окна, за дверью и там была труба, видимо, дымоход, - написала Юлия. - Когда заполыхал весь дом, я отогнала детей за ворота. Их было тринадцать. Я пересчитала их несколько раз.

Вместе они дошли до базы «Лукоморье». Примерно через полчаса на место начали съезжаться родители детей.

- Никаких собственных умозаключений, догадок, версий случившейся трагедии озвучивать не буду. Хотя мой мозг работает в этом направлении ежесекундно. Главные факты установит только следствие, - заключила журналист.

Напомним, трагедия произошла около четырех часов утра. На место сразу же выехали 32 спасателя и 12 единиц техники. Однако локализовать пожар на площади 180 квадратных метров удалось лишь в 05.47, а в 07.49 было ликвидировано открытое горение. Из здания были эвакуированы 32 человека, 13 из которых - дети. Разбор завалов велся в течение дня.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомолка» публиковала фото и видео с места происшествия.

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