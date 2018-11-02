2018-11-02T15:04:52+03:00
Происшествия

Опубликованы фото с места страшного пожара на базе отдыха под Городцом

На месте пожара до сих пор ведутся поиски тела пропавшего 11-летнего ребенка [фото, видео]
Лилия ТЕМНОВАЮлия ВАСИЛИШИНА
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На месте пожара до сих пор ведутся поиски тела пропавшего 11-летнего ребенкаНа месте пожара до сих пор ведутся поиски тела пропавшего 11-летнего ребенкаФото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»
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На месте страшного пожара, произошедшего в ночь на 2 ноября 2018 года на базе отдыха ForREST Green в деревне Соболиха Нижегородской области, до сих пор ведутся разборы завалов. По последним данным, спасатели дошли уже до кафельной плитки, однако тело пропавшего 11-летнего мальчика так и не обнаружили.

Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов. Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Сейчас на месте происшествия идет разбор завалов.Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

- Мы надеемся, что ребенок попросту убежал в лес и теперь по какой-то причине боится возвращаться, - рассказывают очевидцы происшествия.

Разборы завалов дошли уже до кафельной плитки Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Разборы завалов дошли уже до кафельной плиткиФото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Напомним, чудовищный пожар произошел этой ночью на базе отдыха в Городецком районе. По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение о загорании поступило в ЦУКС в 04:25. На место сразу же выехали 32 спасателя и 12 единиц техники. Однако локализовать пожар на площади 180 квадратных метров удалось лишь в 05:47, а в 07:49 было ликвидировано открытое горение.

чудовищный пожар произошел этой ночью на базе отдыха в Городецком районе. Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

чудовищный пожар произошел этой ночью на базе отдыха в Городецком районе.Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

- Еще до приезда пожарных из здания было эвакуировано 32 человека, в том числе 13 детей. Еще одного ребенка – 11-летнего мальчика – пока не могут найти, - сообщил «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» очевидец с места событий.

Разбор завалов ведется сегодня весь день. Однако отыскать тело пропавшего ребенка до сих пор не удалось.

Пожар на базе отдыха под Городцом.

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