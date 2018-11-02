2018-11-02T11:42:18+03:00
Происшествия

По факту пожара на базе отдыха под Городцом возбуждено уголовное дело

Судьба 10-летнего мальчика, пропавшего на пожаре, неизвестна до сих пор
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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По факту пожара на базе отдыха под Городцом возбуждено уголовное делоПо факту пожара на базе отдыха под Городцом возбуждено уголовное делоФото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»
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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области. Напомним, в ночь на 2 ноября 2018 года произошло возгорание деревянного трехэтажного строения, расположенного на частной базе отдыха.

- В момент возгорания в коттедже находились 14 несовершеннолетних детей и двое взрослых. Обнаружив возгорание, взрослые вывели из помещений 11 детей, находившихся на втором этаже, а вот из трех мальчиков, ночевавших на третьем этаже, удалось спастись только двоим. Судьба 10-летнего ребенка до сих пор неизвестна, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе СУ СКР по региону.

По последней информации, после пожара за медицинской помощью обратились родители только одного из пострадавших детей – у него диагностирован ожог верхних дыхательных путей.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работы сотрудники МЧС, которые проводят разбирают сгоревшие конструкции. Когда эти работы завершатся, следователи приступят к осмотру места происшествия. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям сотрудников турфирмы, оказывавших услуги, не отвечающие требованиям безопасности потребителей, а также действиям лиц, отвечающих за противопожарную безопасность деревянных строений на базе отдыха.

Пожар на базе отдыха под Городцом.

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