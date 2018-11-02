2018-11-02T15:47:48+03:00
Происшествия

Тело пропавшего 11-летнего мальчика обнаружено под завалами сгоревшей базы отдыха в Городце

Чудовищный пожар произошел в ночь на 2 ноября [фото, видео]
Юлия ИСАЕВА
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Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»
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В ночь на 2 ноября 2018 года на базе отдыха ForREST Green в деревне Соболиха Городецкого района Нижегородской области произошел страшный пожар, во время которого без вести пропал 11-летний мальчик.

Очевидцы происшествия до последнего надеялись, что он просто испугался, убежал в лес и боится возвращаться по какой-либо причине. Однако вскоре стало известно, что мальчика нашли. Он погиб. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС, тело ребенка было обнаружено под завалами сгоревшего здания в 15:30 2 ноября.

Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Напомним, трагедия произошла около четырех часов утра. На место сразу же выехали 32 спасателя и 12 единиц техники. Однако локализовать пожар на площади 180 квадратных метров удалось лишь в 05:47, а в 07:49 было ликвидировано открытое горение. Из здания были эвакуированы 32 человека, 13 из которых – дети. Разбор завалов велся в течение дня.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее "Комсомолка" публиковала фото с видео с места происшествия.

Пожар на базе отдыха под Городцом.

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