Парочка из Нижнего Новгорода заплатит 50 тысяч рублей за секс в вагоне метро

14 февраля 2018 года пассажиры метро в Нижнем Новгороде стали свидетелями полового акта между парнем и девушкой. Чувства накрыли молодых людей на станции метро «Чкаловская» настолько, что они даже не обратили внимание на присутствующих рядом людей.

Один из пассажиров заснял происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в сеть. После этого стало известно, что парочку будут судить.

Первое заседание состоялось в конце октября в закрытом режиме. Парень и девушка проходили по статье «Хулиганство», максимальное наказание по которой - принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Также сообщалось, что их могут и оштрафовать.

Так и случилось. Сегодня Канавинский районный суд прекратил уголовное дело в отношении охваченной страстью парочки. Каждого из них оштрафовали на 25 тысяч рублей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в октябре прошлого года в Нижнем Новгороде уже случался секс-скандал: прямо в разгар вечеринки молодая парочка занялась сексом на танцполе у барной стойки на глазах десятков посетителей заведения. На следующий день они оба проснулись знаменитым: видео облетело весь Интернет. Однако их не стали привлекать к ответственности из-за отсутствия оснований.

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