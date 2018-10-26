Парню и девушке из Нижнего Новгорода грозит до пяти лет тюрьмы за секс в вагоне метро

СЕГОДНЯ 15:40 2018-10-26T15:44:05+03:00

Чувства накрыли парочку настолько, что они даже не обратили внимание на присутствующих рядом людей Фото: СОЦСЕТИ

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14 февраля пассажиры нижегородского метро были вынуждены наблюдать, как парень и девушка занимались сексом в одном из вагонов. Чувства накрыли их на станции метро «Чкаловская» настолько, что они даже не обратили внимание на присутствующих рядом людей.

Один из очевидцев заснял происходящее на камеру. Спустя несколько месяцев стало известно, что парочке грозит суд.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Канавинского районного суда, первое заседание проходило в закрытом режиме. Были опрошены свидетели и тот самый мужчина, снимавший секс молодых людей на камеру. Он, кстати, выступает потерпевшим.

Известно, что парню 20 лет, а девушке – 19. Их судят по статье «Хулиганство», максимальное наказание по которой - принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Также охваченных страстью молодых людей могут и оштрафовать.

Следующее заседание назначено на 1 ноября.

Напомним, в октябре прошлого года в Нижнем Новгороде уже случался секс-скандал: там в разгар вечеринки молодая парочка занялась сексом на танцполе прямо у барной стойки, на глазах десятков посетителей заведения. На следующий день они оба проснулись знаменитым: видео их утех облетело весь Интернет. Однако их не стали привлекать к ответственности из-за отсутствия оснований.