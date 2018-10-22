Звезда секс-скандала в Milo Ксюша Смирнова перебралась в Москву и мечтает открыть свой тату-салон

СЕГОДНЯ 13:13 2018-10-22T14:36:25+03:00

«Комсомолка» выяснила, как изменилась жизнь девушки спустя год после публичного секса в ночном клубе

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Ровно год назад весь Нижний Новгород был шокирован публичным сексом молодой парочки в ночном клубе Milo. На глазах десятков посетителей разгоряченные алкоголем парень и девушка совершили половой акт прямо на танцполе, у барной стойки. Собравшаяся вокруг толпа одобрительно визжала и снимала все действо на мобильные телефоны. Уже на следующий день горячие кадры облетели весь интернет, а сами незадачливые любовники проснулись «знаменитыми».

Вскоре выяснилось, что участниками скандального видео были студентка Мининского педагогического университета Ксения Смирнова и студент Нижегородской академии МВД Родион Артюшин. Оба они после разгоревшегося скандала были отчислены из престижных учебных заведений. Правда, в дальнейшем их дорожки разошлись - если парень после всей этой шумихи залег на дно, то 19-летняя девушка постаралась обернуть неожиданно возникшую славу себе на пользу. За считанные дни она стала участницей многочисленных телевизионных шоу, начала направо и налево раздавать интервью и даже…превратила свой инстаграм в рекламную площадку. Как оказалось, желающие размещать там свою рекламу находятся даже спустя год.

«Комсомолка» выяснила, как изменилась жизнь девушки спустя год после публичного секса в ночном клубе.Фото: СОЦСЕТИ

- За этот год в моей жизни многое изменилось, - рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сама Ксения Смирнова – Я переехала в Москву, снимаю там квартиру и работаю.

- А кем работаете?

- Это долгий разговор, не хочу рассказывать. Это неофициальный заработок, но я понемножку откладываю. Собираюсь в дальнейшем открыть свой тату-салон. Сейчас я пока строю бизнес-план и нахожу нужных людей.

Действительно, инстаграм девушки пестрит изображениями татуировок. Да и на ее собственном теле их теперь немало – розы, листья, кошка сфинкс. По ее словам, фотографии своих татуировок и нарощенных ногтей она размещает в социальных сетях по договоренности с салонами – какая-никакая реклама!

- Восстанавливаться в Мининском педагогическом университете я не стала. Да и не хочу я этого, - призналась Ксения Смирнова. – Но в следующем году я собираюсь поступать на переводчика английского языка. Не скажу пока куда.

Теперь страница девушки полна изображениями татуировок и нарощенных ногтей.Фото: СОЦСЕТИ

На проблемы в личной жизни Ксения тоже не жалуется – на снимках в социальных сетях с ней то и дело мелькают разные люди. Правда, семейным очагом оскандалившаяся девушка пока не обзавелась.

- Недавно я ездила отдыхать на море, в Геленджик, - рассказывает девушка. Так что у меня все хорошо. – Меня по-прежнему периодически приглашают на разные программы. Правда, сейчас, конечно, меньше, чем раньше. Но совсем недавно я была на двух программах. Но я уже не хочу туда ходить.

Вопреки ожиданиям девушки и ее многочисленных поклонников в социальных сетях, организовавших фан-клуб ее имени, внезапно свалившаяся на нее слава оказалась мимолетной. Однако Ксения все еще не оставляет мечты о шоу-бизнесе.