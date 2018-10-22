2018-10-22T14:36:25+03:00
Происшествия

Звезда секс-скандала в Milo Ксюша Смирнова перебралась в Москву и мечтает открыть свой тату-салон

«Комсомолка» выяснила, как изменилась жизнь девушки спустя год после публичного секса в ночном клубе
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Звезда оргии в Milo Ксюша Смирнова перебралась в Москву и мечтает открыть свой тату-салонЗвезда оргии в Milo Ксюша Смирнова перебралась в Москву и мечтает открыть свой тату-салонФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Ровно год назад весь Нижний Новгород был шокирован публичным сексом молодой парочки в ночном клубе Milo. На глазах десятков посетителей разгоряченные алкоголем парень и девушка совершили половой акт прямо на танцполе, у барной стойки. Собравшаяся вокруг толпа одобрительно визжала и снимала все действо на мобильные телефоны. Уже на следующий день горячие кадры облетели весь интернет, а сами незадачливые любовники проснулись «знаменитыми».

Вскоре выяснилось, что участниками скандального видео были студентка Мининского педагогического университета Ксения Смирнова и студент Нижегородской академии МВД Родион Артюшин. Оба они после разгоревшегося скандала были отчислены из престижных учебных заведений. Правда, в дальнейшем их дорожки разошлись - если парень после всей этой шумихи залег на дно, то 19-летняя девушка постаралась обернуть неожиданно возникшую славу себе на пользу. За считанные дни она стала участницей многочисленных телевизионных шоу, начала направо и налево раздавать интервью и даже…превратила свой инстаграм в рекламную площадку. Как оказалось, желающие размещать там свою рекламу находятся даже спустя год.

«Комсомолка» выяснила, как изменилась жизнь девушки спустя год после публичного секса в ночном клубе. Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» выяснила, как изменилась жизнь девушки спустя год после публичного секса в ночном клубе.Фото: СОЦСЕТИ

- За этот год в моей жизни многое изменилось, - рассказала «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сама Ксения Смирнова – Я переехала в Москву, снимаю там квартиру и работаю.

- А кем работаете?

- Это долгий разговор, не хочу рассказывать. Это неофициальный заработок, но я понемножку откладываю. Собираюсь в дальнейшем открыть свой тату-салон. Сейчас я пока строю бизнес-план и нахожу нужных людей.

Действительно, инстаграм девушки пестрит изображениями татуировок. Да и на ее собственном теле их теперь немало – розы, листья, кошка сфинкс. По ее словам, фотографии своих татуировок и нарощенных ногтей она размещает в социальных сетях по договоренности с салонами – какая-никакая реклама!

- Восстанавливаться в Мининском педагогическом университете я не стала. Да и не хочу я этого, - призналась Ксения Смирнова. – Но в следующем году я собираюсь поступать на переводчика английского языка. Не скажу пока куда.

Теперь страница девушки полна изображениями татуировок и нарощенных ногтей. Фото: СОЦСЕТИ

Теперь страница девушки полна изображениями татуировок и нарощенных ногтей.Фото: СОЦСЕТИ

На проблемы в личной жизни Ксения тоже не жалуется – на снимках в социальных сетях с ней то и дело мелькают разные люди. Правда, семейным очагом оскандалившаяся девушка пока не обзавелась.

- Недавно я ездила отдыхать на море, в Геленджик, - рассказывает девушка. Так что у меня все хорошо. – Меня по-прежнему периодически приглашают на разные программы. Правда, сейчас, конечно, меньше, чем раньше. Но совсем недавно я была на двух программах. Но я уже не хочу туда ходить.

Вопреки ожиданиям девушки и ее многочисленных поклонников в социальных сетях, организовавших фан-клуб ее имени, внезапно свалившаяся на нее слава оказалась мимолетной. Однако Ксения все еще не оставляет мечты о шоу-бизнесе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Арзамасе «Лада Ларгус» насмерть сбила 59-летнего велосипедиста
В Автозаводском районе 64-летняя женщина погибла при пожаре
Предприятие на Автозаводе избавилось от более 90 тонн отходов
30-летняя сотрудница банка украла 1 000 000 рублей
Нижегородские хоккеисты сыграют с «Амуром» в Хабаровске
Нижегородские баскетболисты обыграли белорусский "Цмоки-Минск"
В школе-интернате для глухих детей обсудят театральную педагогику и инклюзивное искусство
Нижегородские аграрии закончили уборку льна-долгунца
Нижний Новгород вошел в лидеры ФНЛ по популярности
В Нижнем Новгороде отпраздновали 100-летие лицея №8
Нижегородский СКИФ снова проиграл подмосковному "Торнадо"
Председатель ЗСНО Евгений Лебедев проведет личный прием граждан
Зараженные калифорнийским трипсом растения выявлены в Нижегородской области
ФК "Нижний Новгород" вырвал победу у "Армавира" в домашнем матче
В Нижегородской области ранее судимый мужчина обокрал частный дом
В Нижнем Новгороде пропал 32-летний Дмитрий Александров
Личный дом с надворными постройками сгорел в Заволжье 20 октября
Неизвестный напал на нижегородца и отобрал у него мобильный телефон
Екатерина Гольцева завоевала серебро на чемпионате мира по быстрым шахматам
В столице Приволжья обнаружено несколько "КамАЗов" с опасным мусором
Нижегородский СКИФ проиграл "Торнадо" в первом матче Чемпионата ЖХЛ
Восемнадцать точек голосования за новое имя аэропорта появится в Нижнем Новгороде
Зампредседателя коллегии военно-промышленного комплекса посетил Нижний Новгород
Глеб Никитин: «Повышение транспортной доступности Сарова станет еще одним шагом в развитии туристического потенциала региона»
Около 500 нарушений ПДД зафиксировано на Большой Покровской улице с апреля 2018 года
День бобра отмечают в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде стартовали соревнования по спортивному ориентированию "Волга спринт тур 2018"