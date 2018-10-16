В Нижнем Новгороде парочку будут судить за секс в метро
16 октября стала известна судьба парочки, которая занялась сексом в День Святого Валентина в нижегородском метро. Молодых людей будут судить за хулиганство. Первое заседание в Канавинском районном суде назначено на 24 октября.
Напомним, удовлетворяли потребности молодые люди на станции метро «Чкаловская», не стесняясь присутствия других пассажиров в вагоне. Одному из очевидцев удалось заснять процесс, так как охваченная страстью парочка не обращала внимания на окружающих. Нижегородцы посчитали публичный акт противозаконным и привлекли молодежь к отвественности.
Секс в нижегородском метро 14 февраля (18+).
В октябре 2017 года в Нижнем Новгороде уже случалось нечто подобное. Молодые люди занялись сексом прямо у барной стойки в ночном клубе. Правда, никто из очевидцев не пожаловался на непристойное поведение и парочку не оштрафовали.