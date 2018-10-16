2018-10-16T16:01:28+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде парочку будут судить за секс в метро

Канавинский суд принял решение сделать заседание закрытым
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16 октября стала известна судьба парочки, которая занялась сексом в День Святого Валентина в нижегородском метро. Молодых людей будут судить за хулиганство. Первое заседание в Канавинском районном суде назначено на 24 октября.

Напомним, удовлетворяли потребности молодые люди на станции метро «Чкаловская», не стесняясь присутствия других пассажиров в вагоне. Одному из очевидцев удалось заснять процесс, так как охваченная страстью парочка не обращала внимания на окружающих. Нижегородцы посчитали публичный акт противозаконным и привлекли молодежь к отвественности.

Секс в нижегородском метро 14 февраля (18+).

В октябре 2017 года в Нижнем Новгороде уже случалось нечто подобное. Молодые люди занялись сексом прямо у барной стойки в ночном клубе. Правда, никто из очевидцев не пожаловался на непристойное поведение и парочку не оштрафовали.

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