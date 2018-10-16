«Максим, оговорились — исправьтесь!»: нижегородская «училка» поймала на неграмотности Галкина и ведущего программы «Мы — грамотеи»

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-16T11:47:33+03:00

На канале нижегородской «училки» уже 5 983 подписчика, а ролик двухнедельной давности посмотрели более 105 000 человек Фото: скрин с видео

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«Максим, оговорились — исправьтесь!»: нижегородская «училка» поймала на неграмотности шоумэна Галкина и ведущего программы «Мы — грамотеи»

Малахов заинтересовался блогером и позвал Татьяну на съемки "Прямого эфира"

Видеоролики учительницы из Нижнего Новгорода Татьяны Гартман продолжают набирать популярность. Новоявленный блогер выпустила третье видео о неграмотных телеведущих.

В число таковых попал шоумен Максим Галкин с ошибкой в слове «двукратный».

- Максим, если оговорились — исправьтесь. Такое ощущение, что человеку все равно, как говорить, — прокомментировала речь Галкина Татьяна Гартман.

"Училка vs ТВ": ГАЛКИН И ГРАМОТЕИ.

Неграмотность профессора Алексея Капустина в программе на НТВ «Мы и наука» нижегородскую учительницу просто повергла в шок.

- Я позвала сына к экрану, потому что он интересуется наукой, а тут — «в двух тысячи первом году», вместо «две тысячи»! Алексей Капустин, ну как же так! НТВ, у вас редакторы есть на канале?! — поинтересовалась Татьяна.

Следующая ситуация получилась парадоксальной, потому что ведущий передачи «Мы — грамотеи» Александр Пряников произнес «из двухста тысяч девушек» вместо «двухсот тысяч». В этом же эфире Пряников не преминул заметить:

- Мы — эталон русского языка, — фраза Пряникова очень рассмешила Татьяну.

В конце ролика блогер предложила делиться с ней обнаруженными ошибками, а подписчики предположили, что скоро нижегородскую «училку» пригласят на должность редактора одного из каналов.

Нижегородку заметил Малахов и пригласил на съемки "Прямого эфира"Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, Татьяна Гартман работает учительницей русского языка и литературы в одной из нижегородских школ. Женщину настолько возмутила неграмотность российских телеведущих, что она решила на примере их ошибок научить россиян правилам русского языка. Таким образом, в неприглядном свете предстал Ургант, Познер, Высоцкая и Скабеева. На канале нижегородской «училки» уже 5 983 подписчика, а ролик двухнедельной давности посмотрели более 105 000 человек.Пока на должность редактора Татьяну Гарман не пригласили, зато позвали на «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.