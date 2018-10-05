«Объявляю войну тупым телевизионщикам!»: нижегородская учительница-блогер уличила Урганта в безграмотности и набрала 9300 просмотров за четыре дня

СЕГОДНЯ 15:44 2018-10-05T15:48:18+03:00

Татьяну Гартман "бесит, когда телевизионщики не чтят нормы русского языка" Фото: скрин с видео

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«Если Ургант ошибется - выпущу блог»

50-летняя Татьяна Гартман, учительница русского языка и литературы, подмечать и выставлять на весь интернет ошибки популярных ведущих стала не сразу.

За просмотром передач женщина стала замечать, что вопиющая безграмотность российских телеведущих рождает в ней неприлично бурную волну негодования. Сначала это вылилось в то, что учительница начала разговаривать с особо неграмотными, сидя перед телевизором:

- Да, я разговаривала с телевизором, как персонаж «Нашей Раши». Договорилась до того, что решила - больше терпеть нельзя. Загадала, если Ваня Ургант ошибется - выпущу блог на эту тему, - Татьяна Гартман вспомнила, как все начиналось.

Идея стать блогером, рассказывающим о правилах русского языка, пришла весной. С этого момента все телевизионные ляпы Татьяна записывала в тетрадку - ведь это материалы для будущего контента.

«Объявляю войну тупым телевизионщикам»

Применение ему нашлось в октябре, когда за час и пятнадцать минут был снят и смонтирован трехминутный ролик, рассказывающий о правилах русского языка на примере неграмотных ведущих.

50-летняя учительница русского языка сама знакома с молодежным сленгом и успешно его используетФото: СОЦСЕТИ

- Я решила делать этот блог, потому что больше не могу молчать - бесит, когда телеведущие и корреспонденты допускают ошибки в употреблении русского языка! Поэтому я решила объявить войну всем тупым телевизионщикам! - эмоционально восклицает в начале ролика новоявленный блогер Татьяна Гартман.

Острой на язык учительнице русского языка подвернулся Иван Ургант, с оборотом «у обоих стильные и популярные мужья», ведущий передачи «Время покажет» Артем Шейнин и председатель комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Татьяна Гартман четко объяснила, что в существительном «новорожденная» Артем Шейнин должен был сделать ударение на «е». А в прошедшем времени ударение в слове «создало» падает на первый слог.

Есть и те, за кем Татьяна ни разу не замечала «грешков». Восхитительной грамотностью отличился ведущий «Что? Где? Когда?» Борис Крюк.

«Смотрю Иван Гая»

Если Урганта Татьяна критикует по другую сторону экрана, то близким перепадает вживую:

- Мне говорят «ну началось, опять училку включила». Окружающие уже привыкли, что я всех поправляю, и реагируют на это по-свойски, с улыбкой.

- А сами никогда не ошибаетесь?

- Почему же. Недавно узнала, что во фразеологизме «на воре шапка горит» ударение в первом существительном на последний слог. Была удивлена, полезла пересматривать в словарь.

- В ролике вы используете сленговые словечки, например, «расслабон»…

"Училка vs ТВ": ИВАН УРГАНТ НЕ ЗНАЕТ РУССКОГО.В этом выпуске разбираем позорные ошибки ведущих Первого канала: Ивана Урганта, Артема Шейнина и Вячеслава Никонова.

- Я не вижу ничего страшного в сленге, если он уместен. Обучаю 16-летних подростков и многому учусь от них. Сама слежу за блогами Иван Гая, Соболева, Дениса Меренкова. Фишки блогов - быть честными.

«Ученики теперь прикалываются надо мной»

Кстати, ученики приняли дебют Татьяны в роли блогера со смешками.

- Они прикалываются теперь надо мной, - улыбнулась Татьяна.

- Мам, ты чего, вообще, что ли? - посмеялся над мамой десятилетний сын.

- Ваши ролики можно показывать на уроках русского языка! - восторгается подписчица.

Учительница-блогер решила, что выпускать ролики будет по понедельникам, чтобы разбавить тяжелый день. «Комсомольской правде» удалось выпытать, кто будет следующим героем.

- Ролик будет посвящен Познеру. Сама была в шоке. Но он не оговорился - повторил ошибку пять раз, - расстроенно сказала Татьяна.