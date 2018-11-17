Нижегородская «училка» проверила на грамотность ведущих Comedy Club

Нижегородка Татьяна Гартман, известная как ведущая Youtube-канала «Училка vs ТВ», побывала на популярной телепередаче Comedy Club на ТНТ. Эфир вышел 16 ноября 2018 года.

Первым делом Гарик Харламов и Павел Воля спросили «училку», на каком телеканале работают самые безграмотные ведущие, на что Гартман смело ответила: «на первом». Но после того, как комики отшутились на эту тему, она решила публично проверить на грамотность их самих.

- Как правильно поставить ударение? Ягодица или ягодИца?

И Харламов, и Воля выбрали первый вариант и оказались правы.

На второй вопрос: «дОяр или доЯр?» Павел Воля ответил неверно, а вот Харламов следом за ним назвал правильный вариант – доЯр.

А вот на третьем вопросе уже ошибся Харламов, когда Гартман спросила, на какую букву ставится ударение в слове «обрезание». Гарик выбрал «А», хотя правильно будет обрЕзание.

После этого ведущие пожелали нижегородской «училке» удачи.

- Спасибо, что несете доброе, вечное, русское, наше, - сказал Павел Воля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нижегородская «училка» придралась к актерам из сериала «Мажор». Под раздачу блогера попали Павел Прилучный и Игорь Жижикин (подробности)

Нижегородская «училка» разнесла Андрея Малахова и Елену Малышеву (подробности)

«Максим, оговорились — исправьтесь!»: нижегородская «училка» поймала на неграмотности Галкина и ведущего программы «Мы — грамотеи» (подробности)

«Объявляю войну тупым телевизионщикам!»: нижегородская учительница-блогер уличила Урганта в безграмотности и набрала 9300 просмотров за четыре дня (подробности)