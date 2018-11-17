2018-11-17T16:44:20+03:00
Общество

Нижегородская «училка» проверила на грамотность ведущих Comedy Club

Она выяснила, умеют ли Гарик Харламов и Павел Воля правильно ставить ударение в словах
Юлия ИСАЕВА
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Фото: скрин передачиФото: скрин передачи
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Нижегородка Татьяна Гартман, известная как ведущая Youtube-канала «Училка vs ТВ», побывала на популярной телепередаче Comedy Club на ТНТ. Эфир вышел 16 ноября 2018 года.

Первым делом Гарик Харламов и Павел Воля спросили «училку», на каком телеканале работают самые безграмотные ведущие, на что Гартман смело ответила: «на первом». Но после того, как комики отшутились на эту тему, она решила публично проверить на грамотность их самих.

- Как правильно поставить ударение? Ягодица или ягодИца?

И Харламов, и Воля выбрали первый вариант и оказались правы.

На второй вопрос: «дОяр или доЯр?» Павел Воля ответил неверно, а вот Харламов следом за ним назвал правильный вариант – доЯр.

А вот на третьем вопросе уже ошибся Харламов, когда Гартман спросила, на какую букву ставится ударение в слове «обрезание». Гарик выбрал «А», хотя правильно будет обрЕзание.

После этого ведущие пожелали нижегородской «училке» удачи.

- Спасибо, что несете доброе, вечное, русское, наше, - сказал Павел Воля.

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