Наталья Водянова улучшила позиции в рейтинге топ-100 самых сексуальных женщин России

Супермодель и многодетная мать Наталья Водянова заняла 48 строчку в рейтинге топ-100 самых сексуальных женщин России по версии читателей журнала Maxim. В 2018 году за нижегородскую Золушку проголосовали 7137 человек!

- Ей можно больше ничего в жизни не делать, запереться в ядерном бункере, и еще лет двадцать она будет признаваться самой красивой, самой сексуальной, влиятельной и офигенной женщиной России. Но Наталья не заперлась в бункере, напротив, в этом году она была послом чемпионата мира по футболу, - говорилось на сайте глянца, где проводилось зрительское голосование.

Напомним, в рейтинге 2017 года 36-летняя Водянова заняла 58 строчку, а в начале ноября этого года была на 52 позиции.

Вместе с тем жена нижегородца Сергея Кристовского (Uma2rman) Наталья Земцова оказалась на 80 строчке рейтинга 2018 года. За нее отдали голос 5949 человек.

Кстати, в лидерах оказалась YouTube-блогер Наталья Краснова (9932 голоса). На втором месте - модель Ирина Шейк (9796) и телеведущая Анастасия Ивлева (9791). Наименьшее количество голосов получили актриса Маруся Зыкова (4591), певица и телеведущая Ольга Бузова (3857) и актриса Ксения Раппопорт (3832).

Добавим, что по итогам зрительского и экспертного рейтингов будет составлен итоговый. Окончательный список «100 самых сексуальных женщин страны 2018» появится в январском номере мужского журнала Maxim.

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