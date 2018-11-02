Наталья Водянова борется за титул самой сексуальной женщины России
На сайте популярного мужского журнала Maxim стартовало голосование за самую сексуальную красавицу России 2018 года. В этот раз в топ-100 попала лишь одна нижегородка - 36-летняя супермодель Наталья Водянова.
- Ей можно больше ничего в жизни не делать, запереться в ядерном бункере, и еще лет двадцать она будет признаваться самой красивой, самой сексуальной, влиятельной и офигенной женщиной России. Но Наталья не заперлась в бункере, напротив, в этом году она была послом чемпионата мира по футболу, - говорится в профайле Водяновой на сайте глянца.
Отметим, что в рейтинге 2017 года благотворитель и мать пятерых детей заняла 58 строчку. Сейчас же она находится на 52 позиции.
На 75 строчке рейтинга топ-100 самых сексуальных женщин страны - жена нижегородца Сергея Кристовского (Uma2rman) Наталья Земцова. 30-летняя актриса взлетела сразу на 11 пунктов в рейтинге Maxim.
Отдать голос за наших красавиц можно здесь. Читательское голосование продлится до 23:59 15 ноября. Окончательный рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны 2018» будет опубликован в январском номере мужского журнала.
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