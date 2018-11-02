2018-11-02T11:07:32+03:00
Звезды

Наталья Водянова борется за титул самой сексуальной женщины России

Голосование продлится до 15 ноября
Анастасия НАЗАРОВА
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"Ей можно запереться в ядерном бункере, и еще лет двадцать она будет признаваться самой красивой""Ей можно запереться в ядерном бункере, и еще лет двадцать она будет признаваться самой красивой"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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На сайте популярного мужского журнала Maxim стартовало голосование за самую сексуальную красавицу России 2018 года. В этот раз в топ-100 попала лишь одна нижегородка - 36-летняя супермодель Наталья Водянова.

- Ей можно больше ничего в жизни не делать, запереться в ядерном бункере, и еще лет двадцать она будет признаваться самой красивой, самой сексуальной, влиятельной и офигенной женщиной России. Но Наталья не заперлась в бункере, напротив, в этом году она была послом чемпионата мира по футболу, - говорится в профайле Водяновой на сайте глянца.

Отметим, что в рейтинге 2017 года благотворитель и мать пятерых детей заняла 58 строчку. Сейчас же она находится на 52 позиции.

На 75 строчке рейтинга топ-100 самых сексуальных женщин страны - жена нижегородца Сергея Кристовского (Uma2rman) Наталья Земцова. 30-летняя актриса взлетела сразу на 11 пунктов в рейтинге Maxim.

Отдать голос за наших красавиц можно здесь. Читательское голосование продлится до 23:59 15 ноября. Окончательный рейтинг «100 самых сексуальных женщин страны 2018» будет опубликован в январском номере мужского журнала.

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