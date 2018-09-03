2018-09-03T11:20:27+03:00
Звезды

Наталья Водянова поделилась редкой фотографией с младшим сыном

Двухлетний Роман нечасто появляется в микроблоге российской топ-модели
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото со страницы Натальи Водяновой в ИнстаграмеФото со страницы Натальи Водяновой в ИнстаграмеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

36-летняя супермодель Наталья Водянова попрощалась с незабываемым летом, выложив в своем Инстаграме фото с двухлетним сыном Ромой на фоне потрясающего заката.

natasupernovanatasupernova
Прощай это незабываемое лето...
61079 отметок «Нравится»249 комментариевInstagram

- Столько воспоминаний и впечатлений, столько драгоценного времени с родными и любимыми, - написала знаменитая нижегородка. - Детки подросли, и это также дало мне возможность провести время для себя. Давно не могла этого себе позволить. С благодарностью готова встретить новый рабочий сезон и все его испытания.

natasupernovanatasupernova
С крестной мамой Ульяной за просмотром советских мультиков
50887 отметок «Нравится»239 комментариевInstagram

Подписчики звездной модели, как и полагается, расплылись в улыбке от столь милого снимка.

- Сколько любви и нежности на этом фото! - прокомментировала liliya_gmfc.

- Мадонна с младенцем, - добавила milabrazhnikoff.

- Как же ты прекрасна с сыночком на руках! Ты божественно красива, и талантлива, и мудра, - написала mila_zinchenko.

natasupernovanatasupernova
Мой босс-молокосос отпраздновал свои 2 года
61580 отметок «Нравится»272 комментариевInstagram

Напомним, что Наталья Водянова - многодетная мама! От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом (развелись в 2011 году) у нее трое детей: 17-летний Лукас Александр, 12-летняя Нева и 11-летний Виктор. Сейчас всемирно известная модель замужем за французским предпринимателем Антуаном Арно. Они воспитывают 4-летнего Максима и 2-летнего Романа.

natasupernovanatasupernova
Интересно, когда появится эмоджи для обозначения многодетной мамы?
17856 отметок «Нравится»147 комментариевInstagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23-летняя сестра Натальи Водяновой хочет постричься, но боится гнева мама

Однажды родительница сказала дочке: «Ты теперь некрасивая!» (подробности)

Нижегородка Наталья Водянова украсила юбилейную обложку Vogue

Компанию супермодели составили Ирина Шейк и Наташа Поли (подробности)

Доход Натальи Водяновой в 2018 году сократился на 300 тысяч долларов

Топ-модель опустилась в рейтинге Forbes с 25 на 34 место (подробности)

«Мы вернулись сюда еще более влюбленными»: Наталья Водянова путешествует по Италии с мужем и детьми (подробности)

Многодетная мама Наталья Водянова продемонстрировала идеальную фигуру

Снимок в сауне взбудоражили подписчиков супермодели в Инстаграм (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ХК «Торпедо» сыграет с питерским СКА в первом матче нового сезона КХЛ
Нижегородских кадетов поздравили с Днем Знаний
1 сентября в школе №70 открылась спортивная площадка для воркаута
В Дзержинске из-за антисанитарии закрыли пекарню «Красная шапочка»
Глеб Никитин поручил проработать вопрос создания молодежного центра в Нижегородской области
В ближайшие несколько дней в Нижегородской области сохранится высокая пожароопасность
Сильный пожар уничтожил склад с сеном в Лысковском районе
21-летний нижегородец похитил шуруповерт и нивелир из строительного гипермаркета
Ушел из жизни старейший артист нижегородского театра драмы Святослав Ушаков
Администрация Нижнего Новгорода продаст на аукционе 23 объекта в центре города
Рецидивистка похитила детскую коляску в Нижнем Новгороде
Крупный массив сараев сгорел дотла в Нижнем Новгороде
Баранина, яблоки и морковь подешевели в Нижегородской области
ФК «Нижний Новгород» проиграл ярославскому «Шиннику» в матче ФНЛ
7-летняя Маша Старостина нашлась в Нижнем Новгороде
На 2,6 вырос объем отгрузки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
Автодорогу Саров-Кременки откроют 3 сентября
Шесть человек тушили сарай в Лукояновском районе
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на заводе им. Свердлова
Частный дом обокрали на улице Баумана в Нижнем Новгороде