Наталья Водянова поделилась редкой фотографией с младшим сыном

СЕГОДНЯ 11:12 2018-09-03T11:20:27+03:00

Фото со страницы Натальи Водяновой в Инстаграме Фото: СОЦСЕТИ

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36-летняя супермодель Наталья Водянова попрощалась с незабываемым летом, выложив в своем Инстаграме фото с двухлетним сыном Ромой на фоне потрясающего заката.

natasupernova Прощай это незабываемое лето...

- Столько воспоминаний и впечатлений, столько драгоценного времени с родными и любимыми, - написала знаменитая нижегородка. - Детки подросли, и это также дало мне возможность провести время для себя. Давно не могла этого себе позволить. С благодарностью готова встретить новый рабочий сезон и все его испытания.

natasupernova С крестной мамой Ульяной за просмотром советских мультиков

Подписчики звездной модели, как и полагается, расплылись в улыбке от столь милого снимка.

- Сколько любви и нежности на этом фото! - прокомментировала liliya_gmfc.

- Мадонна с младенцем, - добавила milabrazhnikoff.

- Как же ты прекрасна с сыночком на руках! Ты божественно красива, и талантлива, и мудра, - написала mila_zinchenko.

natasupernova Мой босс-молокосос отпраздновал свои 2 года

Напомним, что Наталья Водянова - многодетная мама! От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом (развелись в 2011 году) у нее трое детей: 17-летний Лукас Александр, 12-летняя Нева и 11-летний Виктор. Сейчас всемирно известная модель замужем за французским предпринимателем Антуаном Арно. Они воспитывают 4-летнего Максима и 2-летнего Романа.

natasupernova Интересно, когда появится эмоджи для обозначения многодетной мамы?

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