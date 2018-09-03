Наталья Водянова поделилась редкой фотографией с младшим сыном
36-летняя супермодель Наталья Водянова попрощалась с незабываемым летом, выложив в своем Инстаграме фото с двухлетним сыном Ромой на фоне потрясающего заката.
- Столько воспоминаний и впечатлений, столько драгоценного времени с родными и любимыми, - написала знаменитая нижегородка. - Детки подросли, и это также дало мне возможность провести время для себя. Давно не могла этого себе позволить. С благодарностью готова встретить новый рабочий сезон и все его испытания.
Подписчики звездной модели, как и полагается, расплылись в улыбке от столь милого снимка.
- Сколько любви и нежности на этом фото! - прокомментировала liliya_gmfc.
- Мадонна с младенцем, - добавила milabrazhnikoff.
- Как же ты прекрасна с сыночком на руках! Ты божественно красива, и талантлива, и мудра, - написала mila_zinchenko.
Напомним, что Наталья Водянова - многодетная мама! От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом (развелись в 2011 году) у нее трое детей: 17-летний Лукас Александр, 12-летняя Нева и 11-летний Виктор. Сейчас всемирно известная модель замужем за французским предпринимателем Антуаном Арно. Они воспитывают 4-летнего Максима и 2-летнего Романа.
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