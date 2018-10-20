2018-10-20T11:02:23+03:00
Общество

Супермодель Наталья Водянова заявила о запуске нового благотворительного проекта

Нижегородская Золушка всерьез занялась проблемами женского здоровья
Анастасия НАЗАРОВА
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Наталья Водянова с 2006 года является основателем благотворительного фонда "Обнаженные сердца"Наталья Водянова с 2006 года является основателем благотворительного фонда "Обнаженные сердца"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Супермодель и филантроп Наталья Водянова заявила о запуске нового благотворительного проекта - Let's talk, Antalya! (Давай говорить, Анталия - пер. с англ.).

- У меня мурашке по коже. Наконец-то я могу объявить о том, над чем мы работаем уже год - о проведении нашего первого саммита, посвященного теме женского здоровья и связанных с этим табу вопросам, - написала знаменитая нижегородка на своей странице в Инстаграме.

Саммит пройдет с 25 по 26 октября в турецкой Анталии. Там соберутся ключевые спикеры и активисты по этой теме.

- Так как многие спрашивают, делюсь линком на информацию и билеты на саммит в Анталии. Количество мест строго ограничено, так что с нами те, кто первые. Все средства, вырученные за билеты, будут направлены на благотворительные программы в области женского здоровья, - поделилась Водянова.

Напомним, 20 сентября топ-модель, основатель благотворительного фонда "Обнаженные сердца" приезжала в родной Нижний Новгород, чтобы открыть на Автозаводе обновленный инклюзивный парк.

В рамках ее визита мэру города удалось договориться со известной моделью о том, что специалисты ее фонда помогут в создании двух новых парков в Автозаводском и Приокском районах в 2019 году.

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