2018-10-29T21:57:58+03:00
Общество

"Немного травки от Юлии Высоцкой": Нижегородская "училка" прошлась по знаменитой телеведущей

Новоиспеченная звезда "Ютуба" из Нижнего Новгорода устроила очередной разбор полетов
Анастасия НАЗАРОВА
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Юлия Высоцкая не первый раз привлекла внимание нижегородской "училки"Юлия Высоцкая не первый раз привлекла внимание нижегородской "училки"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Новый выпуск своего Youtube-канала учительница из Нижнего Новгорода Татьяна Гартман посвятила ошибкам российских телеведущих, которые заметили ее подписчики.

Под их прицел попали молодые литераторы, корреспондент программы "Новости" на Первом канале Виталий Кадченко и телеведущая кулинарной передачи "Едим дома" на НТВ Юлия Высоцкая.

- Ну и напоследок немного травки от Высоцкой, - заявила "училка".

"Берем крупную горсть базилика…", "Отправляем туда базилик", "Базилик использую весь" и еще несколько фраз, в которых жена режиссера Андрей Кончаловского произнесла этот вид растения с ударением на второй слог, возмутили одного из подписчиков Татьяны Гартман.

Татьяна Гартман - борец за грамотность российских телеведущих. Фото: скрин с видео на Youtube

Татьяна Гартман - борец за грамотность российских телеведущих. Фото: скрин с видео на Youtube

Свежее видео на Youtube за день набрало более 3,5 тысячи просмотров и свыше 100 комментариев. Некоторые из зрителей отметили, что по-итальянски базилик читается как "базилико" с ударением на второй слог.

- Юля очень любит Италию, изучает итальянский язык, - написала пользователь с ником Ирэн Ирэнка, как бы намекая, что телеведущая произносит это слово на итальянский манер и нечего ее обвинять в неграмотности.

- Как разница [как произносить это слово]? Оно иностранное. Латинское название заимствовано из древнегреческого "базилик", не имеющего четкой этимологии. И кто тут установил, что [ударение] на последнем слоге? - возмутился Александр Клаузер.

Добавим, что ведущая кулинарной передачи уже была под прицелом Татьяны Гартман. В одном из выпусков "училка" напомнила знаменитости: "пожарник" - это жук, а сами сотрудники пожарной части не любят, когда их называют жуками. Правильно говорить - пожарный.

Тем временем фанаты учительницы-блогера заждались выхода передачи "Прямой эфир" с ее участием. На съемки ток-шоу ее пригласил сам Андрей Малахов!

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