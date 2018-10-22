«Я жду извинений, иначе наживете себе неприятеля»: ведущий программы «Мы - грамотеи» агрессивно отреагировал на ролик нижегородской «училки»

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-22T14:14:03+03:00

Подписчики канала Татьяны Гартман не ожидали такой грубости от ведущего Александра Пряникова с телеканала "Культура" Фото: скрин с видео

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Блог нижегородской «училки» русского языка Татьяны Гартман рождает жаркие обсуждения после каждого видео. К комментаторам последнего ролика присоединился сам герой предыдущего видео - ведущий программы «Мы - грамотеи» Александр Пряников.

Александр посчитал обвинения в неграмотности незаслуженными, объяснив это несовершенной дикцией, и в грубой форме потребовал от Татьяны публичных извинений.

- Я жду извинений там же, где гадили - в ролике. Иначе наживете себе неприятеля, - агрессивно отреагировал Пряников и добавил: - Совет за совет - вам нужно лишний вес убрать, 20 кг. А то проблемы со спиной будут. Не благодарите.

Александр Пряников посоветовал Татьяне сбросить лишние 20 кгФото: СОЦСЕТИ

Заявление ведущего с канала «Культура» повергло в шок Татьяну.

- Сам факт реакции - это здорово. Александр мог негодовать, если он уверен в своей правоте. Но та форма, в которой ведущий выразил недовольство, это ниже плинтуса.

Татьяна не осталась в долгу и тут же подловила телеведущего на ударениях в словах «мастерски» и «оберег».

"Училка vs ТВ": УРА! МЕНЯ УСЛЫШАЛИ!.В этом выпуске приношу извинения Александру Пряникову ("Мы - грамотеи", Культура) и пытаюсь убедиться в его грамотности

Блогер призналась, что на съемках последнего ролика немного нервничала из-за негативного отклика ведущего:

- Меня потрясывало, когда снимали ответ Пряникову. Я осторожно листала комментарии, но подписчики меня подбадривали.

Татьяна Гартман призналась, что в жизни с подобными грубиянами не сталкиваетсяФото: скрин с видео

- Не ожидала от Александра такой нервной и хамской реакции. Особенно про «гадили», про вес! Еще в приличные себя записал. Неужели забеспокоился, что вместо него в программу возьмут Татьяну? А что, лично я - за. Уж больно много ошибок делает сам Александр, портит это имидж передачи и самого канала «Культура», - поддержала Татьяну одна из подписчиц.

Новый выпуск появился в сети около шести часов назад и набрал около 3000 просмотров. Героями роликов нижегородской «училки» побывали Владимир Познер, Максим Галкин, Юлия Высоцкая, Ольга Скабеева, Иван Ургант и ведущие телеканала НТВ.