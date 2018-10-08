«Высоцкая назвала пожарных — жуками»: неграмотность ведущей кулинарного шоу и Владимира Познера дали жизнь следующему ролику нижегородской «училки»

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-08T15:49:59+03:00

На этот раз нижегородская учительница замахнулась на Владимира Познера Фото: скрин с видео

Татьяна Гартман напомнила подписчикам о правилах русского языка через ошибки известных телеведущих и журналистов

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Не успела нижегородская учительница и блогер Татьяна Гартман сполна насладиться успехом, который произвел на россиян первый ролик о нормах русского языка, как выпустила второй. Как и обещала автор блога — в ролике идет речь об ошибках Познера и Юлии Высоцкой.

- Уважаемый Владимир Познер, ударение в слове «языковые» падает на «о», если речь идет о колбасе, но никак не о традициях, — подметила учительница.

Следующей жертвой Татьяны стала ведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкая:

- Юлия, «пожарник» — это жук. А сами сотрудники пожарной части не любят, когда их называют жуками. Правильно говорить — пожарный.

"Училка vs ТВ": ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ТОЖЕ ОШИБАЕТСЯ.В этом выпуске разбираем ошибки Владимира Познера, Юлии Высоцкой, а также журналистов программы "60 минут".

А напоследок новоявленный блогер отчитала Ольгу Скабееву — за слово «договор» и напомнила подписчикам, что ударение в родительном падеже в этом существительном ставится на третий слог, а не на последний.

Тем временем на блог учительницы подписались уже 1 462 человека, а первое видео посмотрели более 22 000 пользователей. Подписчики просят делать ролики подлиннее, а по итогам месяца выпускать статистику — кто из журналистов побил все рекорды неграмотности за месячный промежуток.