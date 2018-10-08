2018-10-08T15:49:59+03:00
Общество

«Высоцкая назвала пожарных — жуками»: неграмотность ведущей кулинарного шоу и Владимира Познера дали жизнь следующему ролику нижегородской «училки»

Татьяна Гартман напомнила подписчикам о правилах русского языка через ошибки известных телеведущих и журналистов
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
На этот раз нижегородская учительница замахнулась на Владимира ПознераНа этот раз нижегородская учительница замахнулась на Владимира ПознераФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Не успела нижегородская учительница и блогер Татьяна Гартман сполна насладиться успехом, который произвел на россиян первый ролик о нормах русского языка, как выпустила второй. Как и обещала автор блога — в ролике идет речь об ошибках Познера и Юлии Высоцкой.

- Уважаемый Владимир Познер, ударение в слове «языковые» падает на «о», если речь идет о колбасе, но никак не о традициях, — подметила учительница.

Следующей жертвой Татьяны стала ведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкая:

- Юлия, «пожарник» — это жук. А сами сотрудники пожарной части не любят, когда их называют жуками. Правильно говорить — пожарный.

"Училка vs ТВ": ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ТОЖЕ ОШИБАЕТСЯ.В этом выпуске разбираем ошибки Владимира Познера, Юлии Высоцкой, а также журналистов программы "60 минут".

А напоследок новоявленный блогер отчитала Ольгу Скабееву — за слово «договор» и напомнила подписчикам, что ударение в родительном падеже в этом существительном ставится на третий слог, а не на последний.

Тем временем на блог учительницы подписались уже 1 462 человека, а первое видео посмотрели более 22 000 пользователей. Подписчики просят делать ролики подлиннее, а по итогам месяца выпускать статистику — кто из журналистов побил все рекорды неграмотности за месячный промежуток.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Канавинском районе во время мойки сгорела иномарка: ее владелец попал в больницу
Пьяный житель Лыскова зарезал 29-летнего посетителя кафе
В Нижнем Новгороде бухгалтер ТСЖ предстанет перед судом за хищение 197 тысяч рублей
Пропавший в Нижнем Новгороде 15-летний Илья Малов найден живым
Нижегородские студенты завоевали первые места в окружной военно-спортивной игре «Заря»
Глеб Никитин назначил министром сельского хозяйства Николая Денисова
Дзержинский ТЦ «Эдем» оштрафован на 150 тысяч рублей на нарушение требований пожарной безопасности
БК «НН» проиграл эстонскому «Калеву» в стартовом матче Единой Лиги ВТБ
12 октября в центре Нижнего Новгорода откроется «Фестивальная ярмарка»
Пьяный водитель насмерть сбил двухлетнего мальчика в Нижегородской области
Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 8 октября
12 госучреждений оштрафуют в Нижегородской области за невыполнение государственного задания
19 домов останутся без электроснабжения в Нижнем Новгороде 8 октября
Нижегородские аграрии готовят семена под будущий урожай
7 октября — последний день голосования за финалисток конкурса "Мисс Офис"
В Нижегородской области намолотили 1162,7 тысяч тонн зерна
Злоумышленники, похитившие металлические трубы с предприятия на Федосеенко, ответят за содеянное
«Нижний Новгород» обыграл "Балтику" в Калининграде
Конкурс малых городов и исторических поселений России решили проводить каждый год
В Ленинском районе украли ноутбук и телевизор на сумму в 47 500 рублей
В 18 районах Нижегородской области завершили уборку картофеля