«Высоцкая назвала пожарных — жуками»: неграмотность ведущей кулинарного шоу и Владимира Познера дали жизнь следующему ролику нижегородской «училки»
Не успела нижегородская учительница и блогер Татьяна Гартман сполна насладиться успехом, который произвел на россиян первый ролик о нормах русского языка, как выпустила второй. Как и обещала автор блога — в ролике идет речь об ошибках Познера и Юлии Высоцкой.
- Уважаемый Владимир Познер, ударение в слове «языковые» падает на «о», если речь идет о колбасе, но никак не о традициях, — подметила учительница.
Следующей жертвой Татьяны стала ведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкая:
- Юлия, «пожарник» — это жук. А сами сотрудники пожарной части не любят, когда их называют жуками. Правильно говорить — пожарный.
"Училка vs ТВ": ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ТОЖЕ ОШИБАЕТСЯ.В этом выпуске разбираем ошибки Владимира Познера, Юлии Высоцкой, а также журналистов программы "60 минут".
А напоследок новоявленный блогер отчитала Ольгу Скабееву — за слово «договор» и напомнила подписчикам, что ударение в родительном падеже в этом существительном ставится на третий слог, а не на последний.
Тем временем на блог учительницы подписались уже 1 462 человека, а первое видео посмотрели более 22 000 пользователей. Подписчики просят делать ролики подлиннее, а по итогам месяца выпускать статистику — кто из журналистов побил все рекорды неграмотности за месячный промежуток.