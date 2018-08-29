Экс-любовница Бориса Немцова продемонстрировала стройные ноги во время отпуска в Италии

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-29T12:28:47+03:00

На море знаменитость предпочитает не краситься Фото: СОЦСЕТИ

46-летняя Екатерина Одинцова отдыхает на курорте для олигархов

Изменить размер текста: A A

Роскошный отпуск телезвезды Екатерины Одинцовой в итальянском Форте-Дей-Марми подходит к концу. И хотя бывшая возлюбленная Бориса Немцова пребывает в полном восторге от местных кухни и моря, есть одно но - итальянский загар мягче того, что в Майями. О чем Екатерина сообщила своим подписчикам в Инстаграме.

- Или просто в Италии я провела меньше времени на пляже - вокруг столько интересного, - добавила 46-летняя нижегородка.

odintsovaprtrend Итальянский загар мягче майамского

Правда, мало кого интересует загар телеведущей, когда на фото она в купальнике! (пусть и слитном). Общественность восхитили стройные ноги знаменитости.

- Катенька, какие шикарные ножки! - написала bannova.liudmila.

- У вас очень красивые ножки. Вы на массаж ходите? - поинтересовалась lena_vetlugina1711.

odintsovaprtrend Прощальные лучи лета #каникулывфорте

В общем, не женщина, а один сплошной стимул выглядеть еще краше.

Кстати, на курорте для олигархов Одинцова развлекается не в одиночестве, а с дочерью Диной Немцовой, родителями. Компанию им составляют супруга Александра Малинина с дочкой.

odintsovaprtrend Душевный вечер в окружении Дины Немцовой, жены Александра Малинина и ее дочери

По словам главной по невестам для миллионеров, рецепт идеального отдыха прост: вкусная еда и большое количество пляжей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая любовница Бориса Немцова Екатерина Одинцова снова ищет жен для миллионеров

Начинаются съемки второго сезона реалити-шоу «Миллионер на выданье» (подробности)

Сын Бориса Немцова Антон женился на нижегородке Анне Игнатьевой

Свадьба состоялась в фешенебельном отеле в Барвихе (подробности)

Екатерина Одинцова: «У меня идеальный состав тела»

Фото 46-летней телезвезды в купальнике поразило ее поклонников (подробности)

Екатерина Одинцова: «Переехать в Москву меня убедил Боря»

Вторая гражданская жена Бориса Немцова дала пару советов тем, кто собирается перебраться в столицу (подробности)

Ведущая «Миллионера на выданье» Екатерина Одинцова отдыхает на курорте для олигархов

Компанию телезвезде составляют ее родители и дочь Дина Немцова (подробности)