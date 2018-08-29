2018-08-29T12:28:47+03:00
Звезды

Экс-любовница Бориса Немцова продемонстрировала стройные ноги во время отпуска в Италии

46-летняя Екатерина Одинцова отдыхает на курорте для олигархов
Анастасия НАЗАРОВА
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На море знаменитость предпочитает не краситьсяНа море знаменитость предпочитает не краситьсяФото: СОЦСЕТИ
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Роскошный отпуск телезвезды Екатерины Одинцовой в итальянском Форте-Дей-Марми подходит к концу. И хотя бывшая возлюбленная Бориса Немцова пребывает в полном восторге от местных кухни и моря, есть одно но - итальянский загар мягче того, что в Майями. О чем Екатерина сообщила своим подписчикам в Инстаграме.

- Или просто в Италии я провела меньше времени на пляже - вокруг столько интересного, - добавила 46-летняя нижегородка.

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Итальянский загар мягче майамского
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Правда, мало кого интересует загар телеведущей, когда на фото она в купальнике! (пусть и слитном). Общественность восхитили стройные ноги знаменитости.

- Катенька, какие шикарные ножки! - написала bannova.liudmila.

- У вас очень красивые ножки. Вы на массаж ходите? - поинтересовалась lena_vetlugina1711.

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Прощальные лучи лета #каникулывфорте
8259 отметок «Нравится»71 комментариевInstagram

В общем, не женщина, а один сплошной стимул выглядеть еще краше.

Кстати, на курорте для олигархов Одинцова развлекается не в одиночестве, а с дочерью Диной Немцовой, родителями. Компанию им составляют супруга Александра Малинина с дочкой.

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Душевный вечер в окружении Дины Немцовой, жены Александра Малинина и ее дочери
6803 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram

По словам главной по невестам для миллионеров, рецепт идеального отдыха прост: вкусная еда и большое количество пляжей.

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Компанию телезвезде составляют ее родители и дочь Дина Немцова (подробности)

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