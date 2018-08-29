Экс-любовница Бориса Немцова продемонстрировала стройные ноги во время отпуска в Италии
Роскошный отпуск телезвезды Екатерины Одинцовой в итальянском Форте-Дей-Марми подходит к концу. И хотя бывшая возлюбленная Бориса Немцова пребывает в полном восторге от местных кухни и моря, есть одно но - итальянский загар мягче того, что в Майями. О чем Екатерина сообщила своим подписчикам в Инстаграме.
- Или просто в Италии я провела меньше времени на пляже - вокруг столько интересного, - добавила 46-летняя нижегородка.
Правда, мало кого интересует загар телеведущей, когда на фото она в купальнике! (пусть и слитном). Общественность восхитили стройные ноги знаменитости.
- Катенька, какие шикарные ножки! - написала bannova.liudmila.
- У вас очень красивые ножки. Вы на массаж ходите? - поинтересовалась lena_vetlugina1711.
В общем, не женщина, а один сплошной стимул выглядеть еще краше.
Кстати, на курорте для олигархов Одинцова развлекается не в одиночестве, а с дочерью Диной Немцовой, родителями. Компанию им составляют супруга Александра Малинина с дочкой.
По словам главной по невестам для миллионеров, рецепт идеального отдыха прост: вкусная еда и большое количество пляжей.
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