2018-07-30T13:57:01+03:00
Звезды

Екатерина Одинцова: «У меня идеальный состав тела»

Фото 46-летней телезвезды в купальнике поразило ее поклонников
Анастасия НАЗАРОВА
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При росте 165 сантиметров Екатерина весит около 72 кгПри росте 165 сантиметров Екатерина весит около 72 кгФото: СОЦСЕТИ
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Кажется, известная телеведущая Екатерина Одинцова выглядит с иголочки 24 часа в сутки. Аккуратный маникюр, правильная укладка и макияж, к которому не придерешься. А еще бывшая гражданская жена Бориса Немцова в потрясающей физической форме.

В воскресенье, 29 июля, в своем микроблоге Instagram 46-летняя телезвезда выложила фото, на котором она в слитном купальнике. И вроде бы скромный плавательный наряд, все прикрыто, но подписчики завалили экс-нижегородку комплиментами.

– Не стыдно быть такой красивой? – написала bonyblu1320.

– Любуюсь вами. Ну очень красивая! – добавила dolgovairinaalexandrovna.

– Очень красивая фигура… А грудь. Эх, Белый дом и Кремль смирно должны стоять, – прокомментировала lanaorlova63.

А вот подписчица lena_45000000 попыталась узнать, как знаменитости удается так роскошно выглядеть, при том, что, если верить Одинцовой, при росте 165 сантиметров она весит 72 килограмма.

На что автор поста ответила: «У меня идеальный состав тела: баланс мышц и жировой ткани».

Кстати, несколькими часами ранее в «Историях» Екатерины в Instagram появилась фотография весов, которые показывают 71,6 кг. И подпись: «Минус килограмм за четыре дня…». Оказывается, быть в форме Екатерине помогает система правильного питания от диетолога Маргариты Королевой.

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