Ведущая «Миллионера на выданье» Екатерина Одинцова отдыхает на курорте для олигархов
Знаменитая телеведущая Екатерина Одинцова завершила съемки реалити-шоу «Миллионер на выданье» и отправилась на заслуженный отдых. О чем проинформировала своих поклонников в микроблоге Инстаграм.
- Ура, каникулы! Я уже в Форте-Дей-Марми. Меня встретила загорелая мама на велосипеде, - сообщила телезвезда.
Подписчики тут же отметили, что 67-летняя Нина выглядит как девочка: молодая, красивая…
- Мама просто отпад. Прелесть! - прокомментировала lanaorlova63.
- Сама естественность, - добавила alla_burberry_.
Следующий пост не заставил себя ждать. Буквально через пару часов Екатерина выложила еще одно фото, на котором изображены ее мама Нина, отец Вячеслав и дочь Дина Немцова.
- Почему все едут в Forte dei Marmi? Что там интересного? - спросила elenabaurecht.
- Вкусно, удобно, красиво. Много пляжей, кафе, - честно ответила бывшая гражданская жена Бориса Немцова.
На обед - паста с трюфелями, на ужин - пицца «Дольче» и холодное «Просеко».
- Это мой рецепт идеального первого дня отдыха, - добавила знаменитая нижегородка.
Уже в комментариях 46-летняя светская львица призналась, что раньше она нечасто ездила в отпуск, зато было два выходных в неделю и стабильная зарплата.
- А сейчас, в собственном бизнесе, иногда можно пару месяцев работать и без выходных, и без зарплаты. А потом, наоборот, с большой прибылью. Это вопрос выбора стиля жизни. Иногда я скучаю по стабильности, - призналась Екатерина.
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