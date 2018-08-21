Ведущая «Миллионера на выданье» Екатерина Одинцова отдыхает на курорте для олигархов

СЕГОДНЯ 11:56 2018-08-21T12:04:54+03:00

Обедает телезвезда пастой с трюфелями, а ужинает пиццей с холодным «Просеко» Фото: СОЦСЕТИ

Компанию телезвезде составляют ее родители и дочь Дина Немцова

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Знаменитая телеведущая Екатерина Одинцова завершила съемки реалити-шоу «Миллионер на выданье» и отправилась на заслуженный отдых. О чем проинформировала своих поклонников в микроблоге Инстаграм.

- Ура, каникулы! Я уже в Форте-Дей-Марми. Меня встретила загорелая мама на велосипеде, - сообщила телезвезда.

Подписчики тут же отметили, что 67-летняя Нина выглядит как девочка: молодая, красивая…

- Мама просто отпад. Прелесть! - прокомментировала lanaorlova63.

- Сама естественность, - добавила alla_burberry_.

odintsovaprtrend La familia

Следующий пост не заставил себя ждать. Буквально через пару часов Екатерина выложила еще одно фото, на котором изображены ее мама Нина, отец Вячеслав и дочь Дина Немцова.

- Почему все едут в Forte dei Marmi? Что там интересного? - спросила elenabaurecht.

- Вкусно, удобно, красиво. Много пляжей, кафе, - честно ответила бывшая гражданская жена Бориса Немцова.

odintsovaprtrend Купаться в теплом море, спать на солнце и снова купаться

На обед - паста с трюфелями, на ужин - пицца «Дольче» и холодное «Просеко».

- Это мой рецепт идеального первого дня отдыха, - добавила знаменитая нижегородка.

Уже в комментариях 46-летняя светская львица призналась, что раньше она нечасто ездила в отпуск, зато было два выходных в неделю и стабильная зарплата.

- А сейчас, в собственном бизнесе, иногда можно пару месяцев работать и без выходных, и без зарплаты. А потом, наоборот, с большой прибылью. Это вопрос выбора стиля жизни. Иногда я скучаю по стабильности, - призналась Екатерина.

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