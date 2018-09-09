2018-09-09T18:14:05+03:00
Звезды

Экс-жена Бориса Немцова пришла на выборы мэра Москвы вместе с мамой и детьми

Екатерина Одинцова поделилась с "Комсомольской правдой" семейными фотографиями с похода на выборы
Анастасия НАЗАРОВА
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Бывшая нижегородка теперь признается в любви МосквеБывшая нижегородка теперь признается в любви МосквеФото: СОЦСЕТИ
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Накануне знаменитая телеведущая сообщила «Комсомолке», что пойдет на выборы мэра Москвы. И слово свое сдержала!

Нина Одинцова, Дина и Антон Немцовы, Екатерина Одинцова (слева направо)

Нина Одинцова, Дина и Антон Немцовы, Екатерина Одинцова (слева направо)

За кого именно дети Бориса Немцова и его бывшая гражданская семья отдали свой голос, большой секрет. Екатерина считатает, что люди о таком говорить не должны. Особенно в день выборов.- Проголосовали всей семьей, - сообщила экс-нижегородка «Комсомольской правде».На выборы Екатерина Одинцова отправилась вместе со своей мамой Ниной и дочерью Диной, а также сыном Антоном и его супругой Анной.

Екатерина Одинцова сходила на выборы со своей семьей

Екатерина Одинцова сходила на выборы со своей семьей

- Это же агитация! - отметила звезда телеэфира. - Но мы любим Москву.

Екатерина Одинцова сходила на выборы со своей семьей

Екатерина Одинцова сходила на выборы со своей семьей

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