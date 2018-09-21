Фонд Натальи Водяновой поможет создать в Нижнем Новгороде два детских парка

СЕГОДНЯ 10:31 2018-09-21T10:31:58+03:00

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Новые детские парки планируется создать в Автозаводском и Приокском районах («Швейцария») в 2019 году. Об этом мэр Владимир Панов сообщил журналистам на открытии обновленной инклюзивной площадки в парке 777-летия Нижнего Новгорода, которое состоялось 20 сентября при участии модели и основателя фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой.

Главе городской администрации удалось договориться со знаменитой нижегородкой о том, что специалисты фонда помогут в создании этих двух парков.

- Наталья удивительный и очень искренний человек, и хочу отдельно выразить уважение и признательность за ее многолетнюю работу по помощи нижегородским семьям и детям с особенностями развития, - отметил чиновник.

Панов заявил, что благодаря Наталье Водяновой сейчас появился лучший в городе детский парк.

- Фактически это старт новым серьезным общественным пространствам для детей, - заключил мэр.