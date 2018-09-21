2018-09-21T10:31:58+03:00
Общество

Фонд Натальи Водяновой поможет создать в Нижнем Новгороде два детских парка

Современные площадки появятся в Автозаводском и Приокском районах
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новые детские парки планируется создать в Автозаводском и Приокском районах («Швейцария») в 2019 году. Об этом мэр Владимир Панов сообщил журналистам на открытии обновленной инклюзивной площадки в парке 777-летия Нижнего Новгорода, которое состоялось 20 сентября при участии модели и основателя фонда «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой.

Главе городской администрации удалось договориться со знаменитой нижегородкой о том, что специалисты фонда помогут в создании этих двух парков.

- Наталья удивительный и очень искренний человек, и хочу отдельно выразить уважение и признательность за ее многолетнюю работу по помощи нижегородским семьям и детям с особенностями развития, - отметил чиновник.

Панов заявил, что благодаря Наталье Водяновой сейчас появился лучший в городе детский парк.

- Фактически это старт новым серьезным общественным пространствам для детей, - заключил мэр.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижегородской области пройдет всероссийский автопробег «Тест на ВИЧ экспедиция»
Движение на въезде в Шарангу ограничат до июня 2019 года
Двое мужчин погибли в перевернувшемся «УАЗике» в Краснобаковском районе
Житель Починковского района украл из бюджета РФ 13 миллионов рублей, обналичивая материнский капитал
На территории Нижегородской области убрали 600 гектаров конопли
Нижегородские полицейские обнаружили нарколабораторию со складом боеприпасов
Гнеушев: «Незначительное увеличение прожиточного минимума говорит о позитивной ценовой политике в Нижегородской области»
Благоустройство Щелковского хутора завершится в начале октября
Глеб Никитин: «В Нижегородской области будет создан экспортный совет»
Доходы бюджета Нижегородской области увеличатся на два миллиарда рублей
Суд отправил нижегородца в колонию строгого режима из-за долгов по алиментам
Демонтаж трамвайных путей на проспекте Ленина в Дзержинске завершат к октябрю
Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 27 сентября
В Заволжье неизвестные подожгли автомобиль депутата гордумы
Деревню Бешенцево подключат к центральному водоснабжению
В Спасском районе 18-летний мотоциклист без прав сбил школьника на краю проезжей части
ФК «Нижний Новгород» сыграл вничью с подмосковными «Химками» в матче ФНЛ
Сильный пожар унес жизни супругов в Воскресенском районе
Для Нижнего Новгорода будет разработана стратегия развития
В Сарове за мошенничество осудят бывшего начальника противопожарной службы
Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области
Доходы и расходы Нижнего Новгорода увеличены на 195 миллионов рублей
Дороги, построенные на Мещере к ЧМ-2018, переданы в собственность Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде из-за многочисленных жалоб закрыли медицинский центр «Дом здоровья»
В Дзержинске за изнасилование знакомой осудили жителя Чувашии
Более трех миллионов деревьев высадят в нижегородских лесах в 2018 году
В центре Нижнего Новгорода установят мемориальную доску в память о ветеране ВОВ Викторе Максимове
Глеб Никитин: «Нижегородская область стала одним из лидеров по привлечению средств на создание комфортной городской среды»