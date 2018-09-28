Волонтеры ищут добровольцев на поиски 13-летней Маши Ложкаревой 29 сентября
13-летняя Маша Ложкарева пропала почти два месяца назад, 1 августа. Девочка уехала кататься на велосипеде рядом с СНТ «Борок» и исчезла.
Волонтеры прочесали огромную территорию, спустили водоемы, сравняли с землей заброшенную насосную станцию, но никаких следов пропавшей Маши так и не обнаружили.
В ближайшие выходные в Кстовском районе ее поиски продолжатся. Волонтеры приглашают добровольцев на помощь в субботу, 29 сентября.
Место сбора: скошенное поле у СНТ «Борок»
Координаты: 56.055547,44.375189
Время: 10:00
Опоздавшие и приехавшие раньше, получат координаты штаба - в 20 минутах езды от места сбора по телефону: 8-902-300-24-44
Форма одежды - мокрый лес. С собой нужно взять дождевики, перекус, переодевка, горячий напиток.
Напомним, разыскивается девочка худощавого телосложения, ростом 164 см, с русыми волосами средней длины. На ней были надеты белая футболка с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед был красного цвета марки «Форвард». Любую информацию о месте нахождения девочки следует сообщать полиции (102) или волонтерам по телефонам 8-920-069-52-63, 291-51-51.
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