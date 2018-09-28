2018-09-28T15:12:09+03:00
Общество

Волонтеры ищут добровольцев на поиски 13-летней Маши Ложкаревой 29 сентября

Девочка пропала почти два месяца назад
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Волонтеры ищут добровольцев на поиски 13-летней Маши Ложкаревой 29 сентябряВолонтеры ищут добровольцев на поиски 13-летней Маши Ложкаревой 29 сентябряФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

13-летняя Маша Ложкарева пропала почти два месяца назад, 1 августа. Девочка уехала кататься на велосипеде рядом с СНТ «Борок» и исчезла.

Волонтеры прочесали огромную территорию, спустили водоемы, сравняли с землей заброшенную насосную станцию, но никаких следов пропавшей Маши так и не обнаружили.

В ближайшие выходные в Кстовском районе ее поиски продолжатся. Волонтеры приглашают добровольцев на помощь в субботу, 29 сентября.

Место сбора: скошенное поле у СНТ «Борок»

Координаты: 56.055547,44.375189

Время: 10:00

Опоздавшие и приехавшие раньше, получат координаты штаба - в 20 минутах езды от места сбора по телефону: 8-902-300-24-44

Форма одежды - мокрый лес. С собой нужно взять дождевики, перекус, переодевка, горячий напиток.

Напомним, разыскивается девочка худощавого телосложения, ростом 164 см, с русыми волосами средней длины. На ней были надеты белая футболка с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, с собой был сотовый телефон. Велосипед был красного цвета марки «Форвард». Любую информацию о месте нахождения девочки следует сообщать полиции (102) или волонтерам по телефонам 8-920-069-52-63, 291-51-51.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы нашли детские очки на окраине леса»: Волонтеры прочесали новую территорию в поисках 13-летней Маши Ложкаревой (подробнее)

В ходе поисков 13-летней Маши Ложкаревой волонтеры сравняли с землей заброшенную насосную станцию (подробнее)

Следователи: «Нет никаких оснований полагать, что исчезновения Маши Ложкаревой и Маши Люлиной связаны между собой» (подробнее)

Волонтеры проверили один из водоемов рядом с местом исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой (подробнее)

Отец пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой: «Мы надеемся, что это просто детская шалость». Журналисты «Комсомолки» приняли участие в поисках девочки (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глеб Никитин назначил и.о. замгубернатора Нижегородской области Андрея Харина
Алексей Морозов уволен с поста министра сельского хозяйства Нижегородской области
Родители учеников нижегородской школы №176 требуют построить спортзал
В Нижнем Новгороде разыскивается 80-летний Владимир Полканов
Стартует второй этап голосования за лучшего участкового Нижегородской области
На участке трассы Семенов – Ковернино введут реверс
Теплоэнерго подвело тепло к 85% жилых домов Нижнего Новгорода
В Ленинском районе частная скорая помощь нарушила правила хранения наркотических средств
На фабрике «Ариель» открылся новый цех для обучения мастеров-стеклодувов
Нижегородцы завоевали бронзу на Кубке России по шорт-треку
На Бору 26-летняя продавщица получила кирпичом по голове
Горячие линии по вопросам пуска тепла работают в столице Приволжья
В Нижнем Новгороде утверждена новая методика оплаты размещения торговых павильонов
Бывшему сотруднику ГУФСИН Нижегородской области светит пожизненный срок
Тело 17-летнего подростка найдено на пожаре в Ковернинском районе
Схема движения трамваев изменится в Автозаводском районе
Полицейские раскрыли кражу двух бутылок виски в Нижегородской области
Нижегородский завод "Юнилин" получит государственную поддержку
Глеб Никитин наделил полномочиями сенатора Владимира Лебедева
МЧС предупреждает о порывистом ветре в Нижегородской области
В Вадском районе 40-летний мужчина зарезал своего обидчика