2018-08-04T17:04:11+03:00
Общество

Полмиллиона рублей вознаграждения объявлено за информацию о местонахождении пропавшей Маши Ложкаревой

13-летняя девочка не выходит на связь с 1 августа 2018 года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Полмиллиона рублей вознаграждения объявлено за информацию о местонахождении пропавшей Маши Ложкаревой. ФОТО: группа поискаПолмиллиона рублей вознаграждения объявлено за информацию о местонахождении пропавшей Маши Ложкаревой. ФОТО: группа поиска
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Третьи сутки в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой. К операции уже подключились полицейские, войска и добровольцы с разных частей Нижегородской области. Но пока все тщетно.

- 13-летняя Мария Ложкарева пропала 1 августа в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Кстовского района, - рассказали в поисково-спасательном отряде «Волонтер-НН». - Около 19.00 девочка пошла кататься на велосипеде и не вернулась.

Хотя с момента исчезновения девочки прошло уже трое суток, спасатели не теряют надежды. Сегодня было объявлено большое вознаграждение за информацию о ее местонахождении.

- Вознаграждение 500 тысяч рублей объявлено за достоверную информацию о местонахождении 13-летней Марии Ложкаревой, - говорится в сообщении на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». – Анонимность гарантируется. Информацию просьба сообщить по телефону 8 (831) 291-51-51 и 102.

Кроме того, поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» просит всех сохранить записи с видеорегистраторов за 1 августа, если вы проезжали по дороге между сел Толмачево и Запрудное, а также между сел Ляписи и Запрудное.

Также волонтеры просят сохранить записи камер видеонаблюдения на близлежащих домах и магазинах за 1 августа в районе сел Запрудное, Подлесово, Прокошево, Чернуха, Шелокша.

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