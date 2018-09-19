Наталья Водянова навестила маму и больную сестру в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:28 2018-09-19T12:53:38+03:00

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Всемирно известная модель Наталья Водянова приехала в родной Нижний Новгород в среду, 19 сентября. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграме.

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- Дома, - написала многодетная мама под фото, где она обнимает сестру Оксану, у которой ДЦП, а рядом сидит их мама Лариса Кусакина.

Подписчики отметили, что все трое очень милые и счастливые.

- Идеальная семья, - прокомментировала _spsz94_.

- Я как-то давно читала ваше интервью, в котором вы сказали, что ваша сестра солнечная. Смотрю на это фото и понимаю, что это действительно так. Она чудесна! Здоровья ей, вам и всей вашей семье, - добавила ___yulia_.__.

По информации «Комсомольской правды», нижегородская Золушка приехала на малую родину, чтобы открыть инклюзивный игровой парк. Фонд «Обнаженный сердца» (основатель - Наталья Водянова) построил его еще в 2006 году. Недавно он прошел масштабную реновацию и теперь вновь открывается для всех желающих.

Напомним, в мае 2017 года 36-летняя модель проводила в Нижнем Новгороде день открытых дверей для друзей фонда «Обнаженные сердца». Во время поездки знаменитость прогулялась по нижегородскому кремлю и сфотографировала вид на строящийся тогда стадион на Стрелке.

В 2016 году Водянова привезла на малую родину Яну Рудковскую и Ульяну Сергеенко. Знаменитости посетили школу и детский садик, которые курирует фонд «Обнаженные сердца».

А годом ранее супермодель устроила пробег по набережной в Нижнем Новгороде, но перед этим встретилась с обидчиком своей сестры Оксаны. Напомним, что сестру с ДЦП выгнали из кафе в Автозаводском районе.

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