2018-08-09T13:00:24+03:00
Происшествия

«Я видела ее в ТЦ!»: Появилась новая версия местонахождения пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой

Девочку не могут найти уже больше недели
Юлия ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Уже восьмой день в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Маши Ложкаревой. Девочка уехала кататься на велосипеде рядом с поселком Горный Борок в Кстовском районе 1 августа и исчезла. С тех пор ее никто не видел. Более 400 человек прочесывают окрестности, но пока все тщетно.

Сегодня утром в одной из групп "Вконтакте" нижегородка Анастасия Вишневская написала, что видела Машу в торговом центре в Нижнем Новгороде.

- Я видела эту девочку! Она была вчера в ТРК «Небо» на площади Лядова! Вчера, я гуляла и видела её! Она была в белой футболке и с каким-то непонятным рисунком, и вроде шорты, на обувь не смотрела(она была в очках!) Это точно была она! Да, и красный велосипед был при ней! – заявила девушка.

Она добавила, что уже позвонила волонтерам и сообщила им все, что знает. Однако пользователи соцсетей скептически отнеслись к ее истории.

- Это ведь не шутки! Такие заявления просто так не делают! С таким заявление в полицию надо. Его проверять должны, - высказалась Юлия Пчёлкина.

- Она очень на слуху у всех, её бы сразу опознали, - написал Павел Шабаев.

- Вы к ней подошли? Если нет, то почему? Во сколько это было? Где именно - там везде видео. Она была в опрятном виде (вообще-то неделю скитается) ? – закидала девушку вопросами Ольга Хельгова.

Однако Вишневская ответила, что, когда видела Ложкареву, не знала, что она пропала.

- Отстаньте от меня! Я не знала об этом случае, - прокомментировала девушка.

- Что вы набросились на девочку. Даже если обозналась ,ошиблась но не осталась равнодушно. А может и помогла в поисках, - написала ниже Светлана Снигирева.

- Как хочется, чтобы Анастасия не обозналась и видела в ТРЦ именно Машу! Столько дней поисков и все тщетно! Маша, если ты жива, возвращайся домой!!! За тебя и твое здоровье переживают не только родители, но и посторонние люди!, - обратилась к пропавшей Валентина Янушаускене.

Правду ли сказала нижегородка – выяснят следователи.

Напоминаем приметы девочки: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Мария уехала на велосипеде красного цвета.

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