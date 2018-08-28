СЕГОДНЯ 10:50 2018-08-28T11:07:10+03:00

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Поиски пропавшей 13-летней Маши Ложкаревой продолжаются. На днях поисково-спасательный отряд «Волонтер НН» обнаружил резервуар с водой, в который могла упасть Маша, пока каталась на велосипеде. Кроме того, есть показания свидетелей, которые видели, что девочка ехала домой как раз по той дороге, рядом с которым и стоит заброшенный резервуар. Волонтеры и добровольцы уже осматривали эту местность, заглядывали и в этот резервуар – вода мутная, ничего не видно. Осмотреть дно пока не получилось.

Волонтеры нашли резервуар, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

- Один из опасных объектов, который мы сейчас обследуем, это подземный резервуар глубиной до десяти метров – насосная канализационная станция бывшей фермы, которая находится недалеко от деревни Прокофьево, - рассказал «Комсомолке» координатор ПСО «Волонтер НН» Сергей Шухрин. – Непонятно, что находиться внутри, невозможно прощупать дно магнитами и «кошками» (легкий якорь для отыскивания и вытаскивания потерянных в воде предметов с тремя или четырьмя лапами – прим.ред.), опасно нырять туда и водолазам, так как там много металлолома: накиданы лестницы и прочее.

Сейчас волонтеры хотят откачать воду из этого резервуара, чтобы можно было осмотреть дно. Но сделать это своими силами не получается.

- Вчера мы выезжали с насосом и генератором, замерили эффективность и получилось, что мы своими силами откачиваем по 15 сантиметров в час, а глубина там два метра, - рассказал Сергей Шухрин. – Для того чтобы выкачать всю воду, нам нужны целые сутки. Это техника, бензин, время. Есть более дешевые и простые способы. В деревнях есть канализационные машины, которые за десять минут могут выкачать пять кубов воды.

Волонтеры нашли резервуар, куда могла упасть пропавшая 13-летняя Маша Ложкарева. Фото: ПСО "Волонтер НН"

Но для этого необходимо, чтобы местная администрация разрешила воспользоваться своей техникой. Помочь в переговорах с властями волонтеры попросили полномочного представителя по правам человека в Нижегородской области Надежду Отделкину, которая приезжала в штаб в Кстовском районе 27 августа.

Кроме того, волонтеры попросили власти после обследования заброшенного резервуара, закрыть его.

- Он находится рядом с дорогой, одно неверное движение и туда может упасть и ребенок, и взрослый, а выбраться оттуда уже невозможно, - сказал Сергей Шухрин. – Резервуар стоит открытый, никем не охраняется. Мы обязательно проследим, чтобы администрация его закрыла, и люди не пострадали.

В районе, где волонтеры ищут Машу Ложкареву, десятки подобных заброшенный резервуаров. Остальные опытные искатели уже осмотрели. С этим же пока справиться не могут.