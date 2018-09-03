2018-09-03T21:41:01+03:00
Происшествия

«Ее нашли в лесу. На ней не было белья»: нижегородские полицейские спасли 7-летнюю девочку от насилия

Ее похитил 45-летний мужчина
Валерия ГРОМОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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За последний месяц в Нижегородской области участились случаи исчезновения малолетних девочек. Двух из них – 13-летнюю Машу Ложкареву и 9-летнюю Машу Люлину – до сих пор не нашли, добровольцы прочесывают территории в поисках зацепок. 1 сентября по региону пронеслась еще одна страшная новость: снова пропала девочка! И снова Маша. У нее имеется инвалидность.

Семилетняя Маша С. исчезла с территории СНТ Березки-1 на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. На ее поиски был объявлен срочный сбор волонтеров. К счастью, через несколько часов девочку нашли живой и невредимой.

Однако оказалось, что Маша была похищена 45-летним мужчиной. Он поманил ребенка за собой, когда она гуляла рядом с домом. Поскольку Маша знала злоумышленника в лицо, то, конечно же, согласилась пойти с ним. Позже выяснилось, что у него тоже была дача в этом товариществе. Как рассказала мама Маши – Нелли С. – о том, что ее дочь пропала, она узнала около шести часов вечера.

Сначала нижегородка отправилась искать ребенка в одиночку, а позже обратилась к сотруднику ГИБДД, который дежурил на Московском шоссе. Мужчина мгновенно откликнулся на просьбы о помощи и распространил ориентировку о пропавшей Маше.

Через три часа Нелли услышала радостную новость – ее дочь нашли живой! Малышка находилась в лесу, в пяти километрах от садового товарищества. На ней не было белья. Похитителя задержали в тот же день – он раскрыл себя, потеряв телефон, который и нашли правоохранители.

Как сообщает "Коза.Пресс", медицинская экспертиза показала, что Маша не была изнасилована, но лечение ей все равно необходимо: врачи уже выписали лекарства.

«Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» отправила запрос в ГУ МВД по Нижегородской области, чтобы выяснить, связана ли эта история и этот мужчина с исчезновением Маши Ложкаревой и Маши Люлиной, а также узнать подробности случившегося.

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