2018-08-23T13:06:41+03:00
Общество

На поиски 9-летней Маши Люлиной съезжаются добровольцы со всей России

Пока никаких следов пропавшей девочки не обнаружено
Юлия ИСАЕВА
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На поиски 9-летней Маши Люлиной съезжаются добровольцы со всей РоссииНа поиски 9-летней Маши Люлиной съезжаются добровольцы со всей РоссииФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Уже четвертый день в Богородске ведутся поиски 9-летней Маши Люлиной. Девочка гуляла утром 20 августа рядом с бабушкиным домом на детской площадке и исчезла. Никаких зацепок и следов ребенка пока не обнаружено. Тем временем в штаб съезжаются добровольцы из нескольких регионов России. Каждый хочет принять участие в поисках.

Как сообщили «Комсомольской правде в Нижнем Новгороде» в поисковом отряде «Лиза Алерт», сейчас в Богородске уже работают волонтеры из Москвы, Владимира, Коврова и Иванова. На днях в Липецк, Рязань, Калугу, Воронеж были разосланы призывы на помощь в поисках. Добровольцы уже в пути.

Вчера Машу Люлину искали порядка 300 человек. Территорию Богородска и его окрестности прочесывали и днем, и ночью. Сейчас осматриваются колодцы, заброшенные территории.

- Во время любых поисков версии в основном две: либо потерялся, либо помогли потеряться, - пояснили волонтеры.

Напоминаем, на поиски Маши срочно нужны добровольцы!

Место: ФОК, (Вход в штаб в ФОКе слева пристрой) на улице Чернышевского, д. 42.

При себе необходимо иметь сменную одежду, головной убор, воду, горячий чай, кофе, перчатки х/б и резиновые сапоги.

Напомним, 9-летняя Маша Люлина гуляла около дома на улице Комсомольская в 11:30. Через некоторое время девочка пропала. С тех пор ее никто не видел.

Приметы Маши: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится.

У Маши есть инвалидность – она плохо разговаривает.

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