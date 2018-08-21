Пропавшую 9-летнюю Машу Люлину ищут в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-21T12:05:13+03:00

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Поиски пропавшей девятилетней Маши Люлиной продолжаются в городе Богородске Нижегородской области. Напомним, девочка исчезла днем в понедельник, 20 августа, во время прогулки возле дома на улице Комсомольской.

Известно, что Маша была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико и розовые кроссовки. Девочка имеет худощавое телосложение, рост около 130 сантиметров, светло-русые волосы и голубые глаза. Она сутулится и плохо говорит; по информации волонтеров, Маша является инвалидом.

Поиски девочки ведутся уже сутки, но до сих пор ни к чему не привели. По факту исчезновения Маши возбуждено уголовное дело, к поискам уже подключились полицейские, следователи, спасатели, военнослужащие Росгвардии, волонтеры из поисковых отрядов и неравнодушные добровольцы. Корреспонденты «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» также выехали на поиски пропавшей девочки.