2018-08-22T13:06:07+03:00
Общество

«Нам очень нужны добровольцы!»: В Богородске продолжаются поиски 9-летней Маши Люлиной

Девочку ищут уже третий день
Юлия ИСАЕВА
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В Богородске продолжаются поиски 9-летней Маши ЛюлинойВ Богородске продолжаются поиски 9-летней Маши ЛюлинойФото: Юлия ИСАЕВА
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Уже третий день в Богородске ищут пропавшую 9-летнюю девочку. Маша Люлина ушла гулять на детскую площадку и исчезла. Как сообщила «Комсомольской правде» Римма из ПСО «Волонтер», для поисков срочно нужны добровольцы.

Место: ФОК, (Вход в штаб в ФОКе слева пристрой) на улице Чернышевского, д. 42.

Форма одежды: мокрый лес (закрытая теплая одежда и обувь).

При себе необходимо иметь сменную одежду, головной убор, воду, горячий чай, кофе, перчатки х/б и резиновые сапоги.

По словам координатора ПСО «Волонтер» Сергея Шухрина, ситуация на месте поисков сейчас сложная.

- Есть много желающих местных жителей принять участие в поисках, но не хватает опытных волонтеров, которые могли бы быть старшими в группе, не хватает волонтеров для штаба. Сейчас эффективность на месте достаточно низкая. Особых данных по видеорегистраторам, камерам и показаниям свидетелей нет. Ведутся поиски на местности, там есть и заболоченные места, кустарники, лес водоемы. Тем более часть людей находится в Кстовском районе на поисках Маши Ложкаревой, - пояснил Шухрин.

«Ситуация с поисками в Богородске сложная, не хватает опытных волонтеров» - пропала 9-летняя Маша Люлина

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Вчера к поискам 9-летней Маши Люлиной подключились военнослужащие богородской бригады оперативного назначения и сотрудники Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Согласно информации, территорию Богородска прочесывают более 50 военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также представители МВД, МЧС, поисковые отряды «Волонтер» и «Рысь», а также добровольцы из числа местных жителей.

Напомним, в момент исчезновения Маша была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико и розовые кроссовки.

Ее приметы: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

У Маши есть проблемы с речью, она плохо разговаривает.

Любую информацию о местонахождении девочки просим сообщать волонтерам по номеру: 8-831-291-51-51 или сразу в полицию «102».

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