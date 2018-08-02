2018-08-03T13:13:28+03:00
Общество

Войска подключились к поискам 13-летней Марии Ложкаревой

В поисковой операции задействована сотня военных и вертолет авиационного отряда
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Войска подключились к поискам 13-летней Марии Ложкаревой.Войска подключились к поискам 13-летней Марии Ложкаревой.Фото: СОЦСЕТИ
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К поискам 13-летней Марии Ложкаревой, пропавшей 1 августа в садовом товариществе «Борок» в деревне Горный Кстовского района сегодня уже подключились военные. В частности, в поисковой операции задействованы 100 военнослужащих войск национальной гвардии и вертолет Ка-226.

- С участниками поисковых мероприятий проведен весь необходимый инструктаж, доведена ориентировка с приметами школьницы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. - Военнослужащие проводят обследование заданного квадрата, осматривают территорию, заросли кустарника, лесополосы, овраги и все имеющиеся строения. Сейчас поиски продолжаются.

Наряду с военными в поисках задействованы сотрудники полиции, спасатели МЧС и добровольцы поисково-спасательного отряда «Волонтер». Напомним, 13-летняя Мария Ложкарева бесследно исчезла 1 августа, когда каталась на велосипеде.

Приметы девочки: рост 164, худощавое телосложение, русые волосы средней длины.

Она была одета в белую футболку с рисунком и голубые джинсовые шорты. Носит очки, при себе был сотовый телефон. Мария уехала на велосипеде красного цвета.

Сотрудники полиции просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или обстоятельствах её исчезновения, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Кстовскому району 8 (83145) 3-92-45, или по каналу связи «02»

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