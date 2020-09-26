«Я себе этого не прощу!»: Подозреваемый объяснил, почему убил 9-летнюю девочку в Нижегородской области

«Ее мать была от меня беременна, но сделала выкидыш»: Подозреваемый объяснил, почему убил 9-летнюю девочку в Нижегородской области Фото: СОЦСЕТИ

34-летний Павел Сурков, подозреваемый в убийстве 9-летней девочки и женщины в Нижегородской области, был сегодня арестован на два месяца. В соответствии с решением суда, он заключен под стражу до 24 ноября.

Напомним, жуткое убийство 9-летней девочки было совершено в поселке Неклюдово Борского района вечером 24 сентября. Около 17:00 девочка приехала на школьном автобусе на улицу Чапаева и пропала. Спустя несколько часов ее тело было обнаружено на пустыре. Подозрение сразу пало на 34-летнего бывшего сожителя ее матери. Именно с ним ребенка видели незадолго до убийства. Как выяснилось в ходе расследования, он может быть причастен еще к одному убийству, совершенному в тот же день. В городе Бор ударами молотка по голове была убита 46-летняя женщина.

Тело девочки было обнаружено на пустыре. Фото: СОЦСЕТИ

- Сам Сурков признал свою вину в случившемся и сказал, что раскаивается в содеянном, - сообщает РИА «Новости». - По его словам, причиной трагедии стало то, его сожительница, мать убитой девочки была беременна от него и сделала выкидыш.

Как признался подозреваемый, сам момент убийства он не помнит, так как был слишком пьян. Однако в содеянном раскаивается и никогда себе не простит то, что сделал.

- В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Расследование по уголовному делу продолжается.

Ранее мы рассказывали, что Павел Сурков неоднократно угрожал своей бывшей сожительнице.

- Сама я видела его два раза – пьяным и трезвым, - рассказала «Комсомолке» бабушка девочки Татьяна К. – Трезвый – он очень скромный и услужливый, производит довольно благоприятное впечатление. А пьяный – настоящий фашист! Как оказалось, он избивал мою дочь. Причем с особой жестокостью: как-то раз даже обмолвился – «надо было тебя пинать по животу». То есть он даже знал, куда надо бить. Оно и понятно – столько раз сидел в тюрьме. А когда Юля решила с ним расстаться, начал угрожать и мстить.

Стоит отметить, что ранее Павел уже был неоднократно судим за разбои, грабежи и причинение тяжких телесных повреждений. В последний раз из колонии он вышел только в апреле 2020 года.

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