Кличка «Пафик»: Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Нижегородской области. Фото: СОЦСЕТИ

В Нижегородской области после нескольких часов поисков задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в поселке Неклюдово Борского района. Им оказался 34-летний Павел С., ранее судимый за грабежи, разбои и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Именно в нем соседи опознали бывшего сожителя матери убитой девочки.

Напомним, жестокое убийство 9-летней девочки было совершено вечером 24 сентября. Примерно в 17:00 она приехала на школьном автобусе на улицу Чапаева и после этого бесследно исчезла. Поиски ребенка продолжались несколько часов, после чего она была найдена убитой в безлюдном месте. По данному факту сразу было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Тело 9-летней девочки было обнаружено в безлюдном месте. Фото: СОЦСЕТИ

В ходе расследования на камерах видеонаблюдения было обнаружено странное видео. На кадрах видно, что девочка идет вместе с неизвестным мужчиной. Причем идет сама, нисколько не сопротивляясь. Кажется, будто она его хорошо знает. И это действительно так. Вскоре бдительные соседи распознали в нем бывшего сожителя матери девочки.

- Они жили какое-то время вместе с ее матерью, но потом поругались, и она от него ушла, вернулась в семью, - рассказал «Комсомолке» сосед убитой девочки. - Говорят, что он приезжал и угрожал, что отомстит.

Как оказалось, бывший сожитель не так прост. У него за плечами уже была не одна судимость.

- Мужчина ранее судим за грабежи, разбои и причинение тяжкого вреда здоровью, - говорится в ориентировке, опубликованной в группе «Твой Бор – город Бор». – Кличка «Пафик».

Ранее мужчина обещал отомстить матери убитой девочки. Фото: СОЦСЕТИ

Утром 25 сентября появилась информация о том, что мужчина задержан. Сейчас расследование этого дела продолжается.

- Подозреваемый 34-летний мужчина задержан, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. - Он житель другого района Нижегородской области. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета.

По неподтвержденным пока данным, он может быть причастен еще к одному громкому преступлению – убийству 46-летней жительницы Бора, совершенному 24 сентября. Женщина была найдена убитой у себя дома. В ходе осмотра тела у нее была обнаружена черепно-лицевая травма.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким убитых и продолжает следить за развитием событий.

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