«Бывший сожитель обещал отомстить ее матери»: Соседи рассказали о семье убитой 9-летней девочки в Нижегородской области

Соседи рассказали о семье убитой 9-летней девочки в Нижегородской области. ФОТО: "Твой Бор - Город Бор"

- В Нижегородской области пропал девятилетний ребенок. В 17:00 24 сентября девочка вышла из школьного автобуса на улице Чапаева поселка Неклюдово, и больше ее никто не видел, - такие пугающие сообщения поздним вечером распространили волонтеры поисково-спасательных отрядов.

К поискам сразу же подключились добровольцы и сотрудники правоохранительных органов. Спустя несколько часов ребенок был найден – убитым, в глухом безлюдном месте. На место происшествия сразу же приехали следователи и оперативные сотрудники. Группу возглавил лично исполняющий обязанности руководителя регионального СУ СКР.

- По факту убийства 9-летней девочки в Нижегородской области 24 сентября 2020 года возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - рассказали в ведомстве. - При осмотре тела следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.

Девочка пропала по дороге из школы. Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем в социальных сетях стало распространяться видео с камер видеонаблюдения, установленных на ближайшем магазине. На кадрах видно, что девочка идет вместе с неизвестным мужчиной. Причем идет сама, нисколько не сопротивляясь. Кажется, будто бы она хорошо его знает. Вскоре соседи убитой девочки объяснили эту странность.

- Девочка жила с матерью, бабушкой и дедушкой. С ними еще была бабушкина сестра-инвалид, - рассказал «Комсомолке» сосед Александр А.. – Обычно именно она встречала ее после школы, но в этот вечер почему-то не встретила. Что касается матери, то она родила ее очень молодой, с отцом девочки жить не стала – после того, как он вернулся из армии, они разошлись. На видео же попал ее бывший сожитель, девочка его хорошо знала.

- Они жили какое-то время вместе, но потом поругались, и она от него ушла, вернулась в семью, - продолжает Александр. – Говорят, что он приезжал и угрожал, что отомстит.По словам соседей, у женщины не складывались отношения с ее бывшим сожителем. И он частенько ей угрожал.

В настоящее время расследование этого дела продолжается. Сейчас допрашиваются свидетели, назначены медицинские экспертизы.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким погибшей девочки.