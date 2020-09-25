«Он угрожал и мстил»: Родственники убитой 9-летней девочки рассказали о подозреваемом в преступлении

«Он настоящий фашист»: Родственники убитой 9-летней девочки рассказали об ее убийце. Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже второй день главной новостью в Нижегородской области остается убийство 9-летней девочки в поселке Неклюдово Борского района. Напомним, около пяти часов вечера 24 сентября девочка вышла из школьного автобуса и пропала. Спустя несколько часов ее тело было найдено на пустыре. По версии следствия, к убийству ребенка может быть причастен бывший сожитель ее матери – 34-летний Павел С. «Комсомолке» удалось пообщаться с родственниками убитой девочки. Как оказалось, они уже давно опасались этого Павла.

- Сама я видела его два раза – пьяным и трезвым, - рассказала бабушка девочки Татьяна К. – Трезвый – он очень скромный и услужливый, производит довольно благоприятное впечатление. А пьяный – настоящий фашист! Как оказалось, он избивал мою дочь. Причем с особой жестокостью: как-то раз даже обмолвился – «надо было тебя пинать по животу». То есть он даже знал, куда надо бить. Оно и понятно – столько раз сидел в тюрьме.

Мужчина освободился из тюрьмы только в апреле 2020 года. Фото: СОЦСЕТИ

Тюремный стаж у Павла действительно впечатляющий – разбои, грабежи, причинение тяжких телесных повреждений. В последний раз из колонии он вышел только в апреле 2020. Вскоре у него и закрутился роман с матерью погибшей девочки. Вот только она очень быстро поняла, с кем имеет дело и постаралась распрощаться с нежелательным кавалером. Однако в его планы это не входило.

- Юля сказала ему, что им надо расстаться, - продолжила Татьяна К. – Тогда-то он и затаил на нее злобу: начал угрожать и всячески мстить. К сожалению, я про это ничего не знало. Если бы я только знала, все могло бы быть по-другому!

Кстати, именно это и могло стать главным мотивом убийства. Сейчас эта версия отрабатывается следователями.

- Возможной причиной убийства как раз могла стать обида на мать девочки, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Он не собирался расставаться с бывшей сожительницей и решился ей мстить.

К слову, сейчас мужчину подозревают еще в одном убийстве – 46-летней жительницы города Бор. С ней он расправился за несколько часов до убийства ребенка. По версии следствия, между ними возникла ссора. Схватив молоток, он несколько раз ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

- Видимо, в последнее время он с ней сожительствовал, - рассказывает Татьяна К. – А тут что-то у них пошло не так, и он ее убил. Говорят, что он еще и деньги все у нее выгреб.

Тело девятилетней девочки нашли на пустыре. Фото: СОЦСЕТИ

Как бы то ни было, сейчас мужчина задержан и дает показания. В отношении него возбуждено дело по статье "Убийство двух и более лиц". Как ожидается, уже в скором времени ему может быть избрана мера пресечения.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» приносит свои соболезнования родным и близким погибших и продолжает следить за развитием событий.

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