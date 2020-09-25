«Ударил молотком по голове»: Предполагаемый убийца 9-летней девочки в Нижегородской области в тот же день убил свою знакомую

«Ударил молотком по голове и сбежал»: Предполагаемый убийца 9-летней девочки в Нижегородской области в тот же день убил свою знакомую. Фото: СОЦСЕТИ

Предполагаемый 34-летний убийца маленькой девочки в Нижегородской области может быть замешан еще в одном убийстве. За несколько часов до расправы над ребенком мужчина побывал в доме своей знакомой, которой раскроил голову молотком. Подробности жуткого преступления раскрыли нижегородские следователи.

- По версии следствия, днем 24 сентября мужчина пришел в дом своей 46-летней знакомой на улице Державина в городе Бор, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Вскоре между ними возникла ссора, и подозреваемый принялся избивать хозяйку дома. В конечном итоге он нанес ей несколько ударов молотком по голове. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. После этого он отправился на автобусную остановку, где начал поджидать 9-летнюю дочь свой бывшей сожительницы.

Напомним, около пяти часов вечера 24 сентября девочка вышла из школьного автобуса на улице Чапаева. Там ее и встретил этот мужчина. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент. На кадрах видно, как девочка вместе с 34-летним подозреваемым идет по улице. При этом она идет сама, нисколько не сопротивляясь. Вскоре они сворачивают в сторону пустыря и там скрываются из вида. Через несколько часов полицейские обнаружили тело убитой девочки.

Тело убитой девочки было найдено на пустыре. Фото: СОЦСЕТИ

- Мужчина отвел 9-летнюю девочку в безлюдное место и задушил ее, после чего скрылся с места преступления, - раскрыли подробности убийства нижегородские следователи. – Теперь ему будет предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц». В скором времени ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

К слову, ранее мужчина уже был судим. В криминальных кругах он известен под кличкой "Пафик". На его счету значатся разбои, грабежи и причинение тяжкого вреда здоровью. Как рассказали соседи убитой девочки, ее мать недавно рассталась со своим бывшим сожителем. После этого он неоднократно угрожал ей отомстить.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким убитых и продолжает следить за развитием событий.

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