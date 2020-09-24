Последние новости об убийстве 9-летней девочки в Нижегородской области Фото: СОЦСЕТИ

Чудовищная трагедия произошла в Борском районе Нижегородской области - там в поселке Неклюдово сегодня вечером пропала девятилетняя девочка. После нескольких часов поисков ребенок был найден убитым.

- Девочка вышла из школьного автобуса на улице Чапаева около 17:00, - рассказали волонтеры. С тех пор ребенка никто не видел.

Поиски девочки продолжались в течение нескольких часов. Подробности сейчас выясняются. Известно, что на месте происшествия сейчас находится оперативная группа и следователи.

Тем временем, в социальных сетях сейчас распространяются самые разные версии произошедшего. По неподтвержденным пока данным, девочка ушла с неизвестным мужчиной, к которому села в машину. Видео с камер видеонаблюдения сейчас распространяется в социальных сетях.

- Она жила с матерью, бабушкой и дедушкой, и еще бабушкина сестра-инвалид с ними, - рассказал «Комсомолке» сосед убитой девочки Александр. А. - Мама родила ее очень молодой. Отца забрали в армию. И после армии они жить не стали, разошлись. Эта тетка-инвалид ее встречала с автобуса после школы каждый день, а в этот раз не встретила почему-то.

Тем временем нижегородские следователи уже подключились к расследованию этого дела. По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает свои соболезнования родным и близким убитой девочки. Мы продолжаем следить за развитием событий.