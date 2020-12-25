По данным на 01:00 25 декабря 2020 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 502 новых случая заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 66 307 человек. Об этом сообщает региональный Минздрав.Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 441 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 59 109 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 1 533 человека, ещё семнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Примечательно, что в 19 районах области новых заражений не выявлено вовсе.Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (5 556 человек) и на Бору (3 603 человека). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 228 человек, и 1 869 жителей Балахнинского района.Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (68 человек) и Перевозском районе (64 человека).Отметим, что в Нижегородской области стартовала вакцинация от COVID-19, за первые сутки на прививку записались 780 человек. Также стало известно, как себя чувствуют нижегородцы, которые уже вакцинировались.Кроме того, пациенты, лечащиеся от коронавируса, передали благодарственные слова медперсоналу городской клинической больницы № 28.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!