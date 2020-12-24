Запись на вакцинацию от новой коронавирсусной инфекции стартовала в Нижегородской области 23 декабря. За первые сутки заявки подали 780 человек. Об этом министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов написал в своем Instagram.«Каждому записавшемуся будет совершён звонок на телефон из контакт-центра, операторы которого скажут о дате и времени визита. Перед прививкой в пункте вакцинации надо будет пройти небольшой опрос о самочувствии. Согласно последним обновлённым рекомендациям Минздрава России при допуске к вакцинации брать тесты на антитела не требуется. Такие анализы брались во время клинических исследований вакцин», - рассказал Мелик-Гусейнов.Напомним, что сейчас записаться на прививку от COVID-19 могут только четыре категории граждан: медики, социальные работники, учителя и волонтеры. На сегодняшний день привито почти 600 нижегородцев.